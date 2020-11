Coronavirus : "le vaccin c'est la seule solution", le docteur Lacoste (PDG de l'Hôpital Privé de Provence)

Alors que les laboratoires Pfizer et Biontech annoncent que leur vaccin est "efficace à 90% pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, sur France Bleu Provence le docteur Jean Lacoste, PDG de l’hôpital Privé de Provence estime que le vaccin c'est la seule solution.

Ces mots sont simples et clairs, pour le docteur Jean Lacoste, PDG de l’Hôpital Privé de Provence le vaccin contre le Covid-19 est aujourd'hui la seule solution. Une réaction après l'annonce des laboratoires Pfizer et Biontech à propos de leur vaccin "efficace à 90%". Les deux groupes pharmaceutiques sont les premiers à présenter des résultats positifs pour un essai clinique à grande échelle d'un candidat-vaccin.

C'est un espoir très fort mais ce n'est pas un espoir à court terme. On a un espoir à moyen terme, d'ici là il faut tenir - Docteur Jean Lacoste

Le Président Directeur Général de l'hôpital de Provence qui s'inquiète aussi sur France Bleu Provence de la situation dans les hôpitaux privés. Ils ne sont pas épargnés par les craintes de saturation des lits en réanimation. C'est aussi le cas au sein de l'hôpital de Provence. Aujourd'hui 17 patients Covid sont en réanimation pour 27 places. Sur ces 17 patients, 9 sont en ventilation mécanique et l'hôpital doit aussi pouvoir soigner les patients non Coivd.

Nous sommes vraiment très très saturés. Nous serons sans doute bientôt obligés d'organiser des transferts de patients . Nous avons des capacités d'augmenter les lits en réanimation à l'échelon collectif.

Contrairement à la première vague, cette fois les hôpitaux privés sont très impactés par l'épidémie : "cette fois tous les hôpitaux, privés et publics ont été mis au même niveau dès le début de la deuxième vague et là la vague est beaucoup plus puissante".