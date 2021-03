Coronavirus : le vaccin de Johnson & Johnson autorisé dans l'Union européenne

L'Union européenne compte depuis ce jeudi un quatrième vaccin pour combattre l'épidémie de coronavirus. L'Agence européenne des médicaments (EMA) a donné son feu vert au vaccin à injection unique de Johnson & Johnson. "Avec ce dernier avis positif, les autorités de l'Union européenne disposent d'un outil supplémentaire afin de lutter contre la pandémie et protéger la vie et la santé de leurs citoyens" a déclaré la directrice de l'EMA Emer Cooke, citée dans un communiqué, ajoutant qu'il s'agit du "premier vaccin qui peut être utilisé en une seule dose".

Avant qu'il ne soit déployé sur le territoire français, ce vaccin doit encore recevoir l'autorisation de la Haute autorité de santé. Développé par le laboratoire amércain Johnson & Johnson, ce vaccin ne nécessiste qu'une seul injection, contrairement aux vaccins Pfizer/BioNTech, Moderna ou AstraZeneca, qui eux se prennent en deux doses espacées de plusieurs semaines. De plus, il peut être conservé durant trois mois à des températures de réfrigérateur standard, ce qui facilite sa distribution.

Cette décision est un coup de pouce au programme de vaccination de l'UE, critiqué pour sa lenteur, même si différentes sources indiquent que les premières doses de Johnson & Johnson pourraient ne pas arriver dans les pays européens avant le mois d'avril. Ce vaccin est pour l'instant autorisé aux Etats-Unis et au Canada. L'Afrique du Sud a également commencé à l'administrer.

Trois autres vaccins font l'objet d'un "examen continu" auprès de l'EMA : Novavax, CureVac et le russe Spoutnik V.

Quelle efficacité ?

L'efficacité du vaccin de Johnson & Johnson a été testée lors d'essais cliniques sur environ 40.000 personnes âgées de 18 ans ou plus dans plusieurs pays, notamment les Etats-Unis, le Mexique, le Brésil et l'Afrique du Sud. Il s'est révélé efficace à 85% pour empêcher les formes graves du Covid-19, une donnée cruciale car c'est ce qui évite les hospitalisation et les décès. Aucune personne vaccinée n'est morte du Covid-19 lors des essais, contre sept décès dans le groupe placebo.

Pour prévenir les formes modérées à sévères de la maladie, le vaccin s'est montré efficace à 66%. Mais le taux diffère en fonction des pays : de 72% aux Etats-Unis, il passait à 64% en Afrique du Sud, où un variant était déjà ultra majoritaire au moment de l'essai clinique, selon les données analysées par l'Agence américaine des médicaments.

Les experts estiment qu'on ne peut pas comparer le résultat de 66% d'efficacité avec les 95% affichées par Pfizer et Moderna. Les essais cliniques de ces deux derniers vaccins ont été menés alors que les variants n'étaient pas encore répandus. Concernant les effets secondaires, les plus fréquemment observés lors des essais cliniques étaient une douleur à l'endroit de l'injection, des maux de tête, de la fatigue et des douleurs musculaires. En Afrique du Sud, au moins un cas de grave réaction allergique a été observé.

Quelle technologie ?

Le vaccin de Johnson & Johnson est à "vecteur viral". Il utilise comme support un autre virus peu virulent, transformé pour y ajouter des instructions génétiques d'une partie du virus responsable du Covid-19. Une fois dans les cellules, une protéine typique du SARS-CoV-2 est produite, éduquant le système immunitaire à le reconnaître.