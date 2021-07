Coronavirus : le vaccin de Sanofi devrait être disponible en décembre, annonce son président

Le vaccin de Sanofi contre le Covid-19 devrait être disponible d'ici décembre, a déclaré ce lundi matin sur France Inter le président de Sanofi France, Olivier Bogillot. "On a attaqué nos études de phase 3", a-t-il précisé.

Un vaccin à protéine recombinante

"On est sur une technologie différente de l'ARN messager", a indiqué Olivier Bogillot, faisant référence à une protéine recombinante avec un adjuvant qui stimule le système immunitaire. Cette technique est utilisée pour la vaccination grippale. "C'est une technologie qui est éprouvée, qu'on utilise depuis quelques années, qui soumet votre système immunitaire à la protéine du virus et je rappelle juste que c'est la technologie qui était la plus performante il y a encore un an, avant l'arrivée de l'ARN messager", a expliqué le président de Sanofi France.

Un vaccin tardif mais très utile

Olivier Bogillot a estimé que le vaccin de Sanofi aurait encore une utilité, malgré son arrivée tardive sur le marché, quatre vaccins ayant déjà été approuvés par l'Agence européenne des médicaments. "Il y a encore beaucoup de Français qui ne sont pas encore vaccinés. Il va falloir atteindre un niveau d'immunité collective très élevé avec l'arrivée des variants. Il y a aussi le monde entier : aujourd'hui, il n'y a que 20% de la population mondiale qui est vaccinée", a-t-il expliqué.