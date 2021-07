Coronavirus : le Vaccino'car a vacciné ses premiers patients dans la Somme

Après son lancement à Amiens samedi 10 juillet, un Vaccino'car, financé par l'ARS et la Région Hauts-de-France, a commencé à sillonner les route du département de la Somme pour accélérer la vaccination. Coup d'envoi ce lundi à Ennemain, à l'est d'Amiens.

Stratégie de "l'aller vers"

Tout l'été, le Vaccino'car se rendra dans les villes et villages de l'est du département, et restera environ trois heures sur place. Le but : se rapprocher des populations pour permettre à davantage de personnes de se faire vacciner. "On le sait, beaucoup de gens ne vont pas se faire vacciner parce que c'est compliqué, parce qu'ils n'ont pas le temps... Là, on vient directement vers eux" explique Emmanuel Urbano, chargé de mission à la direction départementale de la Somme pour l'ARS.

Effectivement, sur les chaises disposées devant le bus à Ennemain ce lundi 12 juillet, les patients expliquent tous qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se faire vacciner plus tôt. "Avec ma fille et mon mari, on n'était pas forcément disponibles en même temps pour aller dans un centre, donc on n'aurait pas eu la deuxième dose en même temps : là, ça tombait bien !" explique Céline.

"On a élargi la communication dans les boîtes aux lettres des communes alentours pour _attirer le plus de monde possible_" explique Patrice Grimaux, le maire d'Ennemain. "Il y a beaucoup d'indécis, mais il ne faut pas grand chose pour les convaincre".

Les habitants sont vaccinés directement dans des box installés à l'intérieur du bus © Radio France - Marie Dorcet

Mêmes conditions que dans un centre

Financé par l'ARS et la Région Hauts-de-France, le bus de la régie départementale a été réaménagé pour accueillir trois box de vaccination et une zone de stockage des vaccins Pfizer. A bord, des médecins ou étudiants en médecine pour faire le point et vacciner, renforcés par des salariés de la Croix-Rouge qui eux surveillent les patients après leur injection, en cas de réactions. "Pour moi c'est tout à fait le rôle d'un médecin de venir ici" explique Antoine Houllier, généraliste à Chaulnes qui a pris sa journée pour venir administrer les doses.

Pour profiter du Vacicno'car, c'est sans rendez-vous : il suffit d'apporter sa carte d'identité et sa carte vitale. Les médecins peuvent aussi faire des deuxièmes injections si vous en avez déjà reçu une.

Après un premier passage dans les villages en juillet, le Vaccino'car reviendra dans les mêmes communes en août pour les deuxième doses. Le programme du Vaccino'car est disponible dans cet article et sur le site de l'ARS.