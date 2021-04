Coronavirus : le "vaccinodrome" d'Olivet n'ouvrira finalement pas le 6 avril, mais plus tard

L'ouverture du méga-centre de vaccination d'Olivet va être retardée, selon les informations recueillies par France Bleu Orléans : le 25 mars dernier, la préfecture du Loiret annonçait une ouverture le mardi 6 avril de ce "vaccinodrome", capable à terme de vacciner 1000 personnes par jour contre le Covid-19.

Un problème d'organisation"

Finalement, ce ne sera pas possible le 6 avril, nous indiquent plusieurs sources concordantes. "Ce n'est pas un problème de doses, on aura assez de vaccins [en l'occurrence, il s'agit du Pfizer]", indique une élue locale, mais "c'est un problème d'organisation".

Même son de cloche à la fédération française de sauvetage et de secourisme du Loiret, cheville ouvrière de ce centre de vaccination situé dans le gymnase du Larry à Olivet : "l'organisation est énorme, il faut se coordonner entre services, la préfecture, l'agence régionale de santé, la Ville d'Olivet, le CHR d'Orléans et nous, cela prend du temps. Il faut organiser la logistique, la technique, faire venir des câbles pour internet, des frigos, installer les quatorze boxs, recruter les médecins et soignants : autant on peut installer un centre classique en 72 heures, autant cela prend plus de place pour un centre de cette taille".

Ouverture repoussée au 12 avril ?

Résultat : lors d'une réunion ce mercredi, sous l'égide de la préfecture du Loiret, la décision a été prise de repousser de plusieurs jours la date d'ouverture du "vaccinodrome" d'Olivet, "peut-être en fin de semaine prochaine, mais plus sûrement à partir du lundi 12 avril", nous indique-t-on.

Réservation de créneaux impossible pour le moment

Cela explique pourquoi la réservation de créneaux de vaccination dans ce centre d'Olivet est impossible à ce jour sur Doctolib, et ne le sera probablement pas avant le courant de la semaine prochaine, selon nos informations. Le 25 mars, la préfecture du Loiret annonçait pourtant que "des créneaux en conséquence seront rapidement ouverts sur la plateforme en ligne Doctolib".

Contactée, la Ville d'Olivet se refuse à tout commentaire. L'agence régionale de santé en Centre-Val de Loire, de son côté, évoque une "probable communication à ce sujet en fin de semaine".

Dans certains départements, les "vaccinodromes", annoncés par le gouvernement dans le cadre de l'accélération promise de la campagne de vaccination, sont déjà opérationnels (comme à Toulouse), ou le seront à partir du 6 avril, comme à Blois au Jeu de Paume.