Coronavirus : le vaccinodrome de la Beaujoire ouvrira début avril à Nantes

Toute la logistique est encore en train de se mettre en place mais la mairie de Nantes a désormais une idée plus précise de l'ouverture du vaccinodrome du parc des expositions de la Beaujoire. Les services tablent sur une ouverture pendant la première quinzaine d'avril et précisent que ce centre de vaccination géant sera ouvert sept jours sur sept.

Environ 1 500 doses par jours

Pour mettre en place ce centre de vaccination, la mairie est en train de recruter du personnel. Il s'agit de volontaires parmi les agents de la Ville mais aussi des vacataires. "Pour faire fonctionner le site nous avons besoin de 20 personnes par jours", explique Marlène Collineau adjointe en charge de la santé. L'objectif de ce centre, si les livraisons en vaccins le permettent est d'écouler entre 1500 et 2 000 doses par jours. Un centre de vaccination classique comme celui du Ranzay à Nantes en écoule 400 par jours.

Un coût important pour la mairie

La mairie estime que ce vaccinodrome va lui coûter entre 250 000 et 300 000 euros par mois. Il s'agit d'un coût logistique. Des discussions sont d'ailleurs en cours avec l'Etat pour obtenir des aides si ce n'est un remboursement de cette somme. "Mais il n'est pas question d'en faire un préalable. La priorité est de tout faire pour qu'un maximum d'habitants et d'habitantes soient vaccinés. C'est la seule chose qui compte", affirme la maire de Nantes Johanna Rolland. Le centre sera ouvert pendant au moins six mois.