Coronavirus : le vaccinodrome de Saint-Étienne n'ouvrira qu'avec 500 doses pour deux jours

Le premier vaccinodrome de la Loire ouvrira samedi, à la salle omnisport de Saint-Étienne, à la plaine Achille. Les agents municipaux ont installé tous les box et les lieux d'attente pendant le weekend de Pâques, il ne manque que les frigos et surtout les doses de vaccins contre le coronavirus.

Plusieurs vaccinodromes ont ouvert mardi 6 avril, dont celui du Stade de France. Le méga-centre de vaccination anti Covid prévu à à Saint-Étienne ouvrira lui samedi 10 avril à 9 heures, à la salle omnisport de la plaine Achille. Ce lieu a été choisi pour sa surface, de 3000 mètres carré, ce qui doit permettre de vacciner plus de 2000 personnes par jour. Mais le centre va démarrer sur un rythme bien inférieur. "Le site a été dimensionné pour 2500 vaccinations par jour, c'est la demande la préfecture de la Loire et de l'Agence régionale de santé et donc la ville a organisé la site pour accueillir jusqu'à ce nombre de personnes, mais à l'ouverture le samedi 10 avril, on va commencer avec 500 vaccinations sur le premier weekend", explique le maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau.

Un centre ouvert à tous les Ligériens

Une montée en puissance progressive est ensuite prévue pour arriver à 1000 vaccinations par jour les semaines suivantes, et en mai, l'objectif de 2500 vaccinations quotidiennes fixé par le gouvernement. En attendant l'arrivée des fameuses doses de vaccin anti Covid, et les réfrigérateurs qui doivent permettre de les conserver, tout était déjà en place mardi après-midi à la salle omnisport stéphanoise. Les agents municipaux ont en effet installé pendant le weekend de Pâques les 16 box de vaccination et les espaces d'accueil et d'attente des futurs vaccinés.

La prise de rendez-vous doit ouvrir dans les prochaines heures, via le site internet Doctolib et une plateforme que doit mettre en place la préfecture de la Loire. Évidemment, comme pour les autres centres de vaccination, vous devez vérifier si vous êtes éligible à la vaccination contre le coronavirus avant de prendre rendez-vous. En revanche, il n'y a pas de critère géographique : peu importe que vous viviez à Saint-Étienne ou en dehors, vous pourrez venir vous faire vacciner à la salle omnisport stéphanoise.

L'accès se fera côté Zénith, juste à côté du parking. L'arrêt de tramway Zenith-Comédie est également tout proche. Sur place, vous serez accueilli par des agents municipaux, puis pris en charge par des médecins, mais aussi des pompiers de la Loire qui ont été formés à la vaccination. Entre 50 et 60 personnes seront mobilisées au vaccinodrome tous les jours.