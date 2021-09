Coronavirus : le vaccinodrome de Toulouse fermera fin octobre

Sans surprise, la vaccination en Occitanie change de braquet. Plus besoin de grosses structures alors que 90% de la population majeure est vaccinée dans la région. Le parc des expos de l'île du Ramier qui sert de vaccinodrome depuis six mois va bientôt fermer.

Au regard de la "diminution de la demande" précise la préfecture, la stratégie vaccinale en Haute-Garonne change et va privilégier une offre de proximité réalisée par les médecins, pharmaciens, infirmiers, etc.

De 10 à 6 centres d'ici novembre

Dès la semaine prochaine, les capacités des centres de vaccination actuels seront revues à la baisse, préfigurant la fermeture progressive de certains centres. Les équipes mobiles de vaccination, comme celle de la Région et du Département, continueront de se déployer.

On passera ainsi de six centres de vaccination à huit courant octobre, puis six en novembre. La fermeture du centre de vaccination (Hall 7) est prévue fin octobre.

Pour l'instant, dix centres sont opérationnels en Haute-Garonne : le parc des expos de Toulouse, le centre des congrès Pierre Baudis à Toulouse, le parc des expos du Comminges à Villeneuve-de-Rivière, le centre de Montastruc, celui de Labège, Muret, Colomiers, Saint-Jory, Villefranche-de-Lauragais et Saint-Orens.

Dans le Tarn-et-Garonne, la préfecture a déjà annoncé que le centre de vaccination déménageait à partir de ce vendredi 24 septembre de la salle Eurythmie à la salle des fêtes du marché-gare de Montauban.