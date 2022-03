Coronavirus : le vaccinodrome du Kindarena de Rouen ferme ce jeudi

Dernière injection, dernier vacciné. C'est une page qui se tourne à Rouen. Le grand centre de vaccination du Kindarena ferme ce jeudi en fin d'après-midi. Après pratiquement un an de fonctionnement (le 8 avril 2021, NDLR), la fréquentation du vaccinodrome géré par le CHU de Rouen a lourdement chuté depuis de nombreuses semaines. "On tourne à 146 doses administrées par jour contre 3.000 au plus fort de la crise", analyse Philippe Roux.

L'un des coordinateurs du site ne peut que constater la faible affluence dans le centre. Ce mercredi, un seul box de vaccination était ouvert. "D'habitude les enfants sont au fond de la salle pour être à l'écart, mais là on peut les rapprocher", indique le docteur Philippe Roux. Depuis son ouverture, 380.000 doses ont été injectées au Kindarena de Rouen.

On tourne à 146 doses administrées par jour contre 3.000 au plus fort de la crise

Une 4e dose pour les plus de 80 ans

Alors qui sont les derniers à venir se faire vacciner ? "Les enfants de 5 à 11 ans. Ils sont de plus en plus nombreux et c'est une bonne nouvelle. Il y a aussi quelques personnes de plus de 80 ans qui sont éligibles à la quatrième dose", débute Philippe Roux. À l'approche des vacances scolaires, de futurs voyageurs se présentent aussi au centre : "ils ont besoin du pass pour l'avion. Les règles dans les pays étrangers ne sont pas toujours les mêmes qu'en France."