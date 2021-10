Coronavirus : le vaccinodrome du Mans ferme mi-octobre, le point en Sarthe

Le vaccinodrome du Mans ainsi que deux autres centres de vaccination sarthois vont fermer leurs portes en octobre. Un autre centre, plus petit, sera ouvert dans le centre-ville du Mans. L'ARS veut faire évoluer sa stratégie de vaccination avec plus d'opérations mobiles.

Le vaccinodrome passe ses derniers jours à la Rotonde, au Mans. Il doit fermer vers le 15 octobre. Le centre de vaccination de la Ferté fermera à son tour le 23 octobre, mouvement suivi par celui de Saint-Mars-la-Brière deux jours plus tard, le 25. L'Agence Régionale de Santé l'a annoncé lors de son point presse ce mercredi.

Vers une stratégie de vaccination mobile

Un nouveau centre, plus petit, sera déployé au Mans. Il devrait sans doute ouvrir à Courboulay, en centre-ville. Fin octobre, il restera donc neuf centres ouverts en Sarthe : Coulaines, Changé, Sillé-le-Guillaume, Mamers, Montval-sur-Loire, La Flèche, Sablé-sur-Sarthe, Saint-Calais et le nouveau centre du Mans. En parallèle des opérations mobiles vont être renforcées pour toucher les personnes non-vaccinées, à l'image du bus de la CPAM. 87% des Sarthois de plus de 12 ans sont complètement vaccinés. L'ARS explique qu'il faut 120 000 personnes à vacciner pour atteindre l'objectif des 95%.

Le port du masque obligatoire jusqu'au 31 octobre sur les marchés

Le port du masque reste obligatoire jusqu'au 31 octobre sur les marchés, lors des rassemblements où les distances ne peuvent pas être respectées et à moins de 50 mètres des établissements scolaires à l'heure des entrées et sorties des élèves, idem pour les lieux de culte. Il est toujours obligatoire dans les transports en commun et arrêts de bus et tram.