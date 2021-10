Coronavirus : le vaccinodrome du Mans ferme ce dimanche, le centre Courboulay prend le relais

C'était prévu. La date est maintenant arrêtée. Le grand centre de vaccination du Mans, installé à la Rotonde, près du Parc des expositions ferme ses portes ce dimanche 17 octobre. Plus de 300.000 piqûres ont été réalisées ces six derniers mois dans ce centre (le troisième plus gros de France) géré par les sapeurs-pompiers de la Sarthe, soit près des deux tiers des injections totales du département. Le vaccinodrome de la Rotonde avait ouvert ses portes le 20 avril 2021.

Réouverture du centre Paul Courboulay au Mans

A partir de ce lundi 18 octobre, c'est le centre des expositions Paul Courboulay qui prend le relais (dans la rue du même nom, en centre-ville). Ce centre avait accueilli les premières vaccinations au Mans en janvier 2021. Il était resté ouvert jusqu'en mai.

Désormais neuf centres de vaccination dans le département

Cette réorganisation fait suite aux besoins en baisse. 87% des Sarthois de plus de 12 ans sont complètement vaccinés en cette mi-octobre.

A la fin du mois, il restera donc neuf centres ouverts en Sarthe :

Coulaines

Changé

Sillé-le-Guillaume

Mamers,

Montval-sur-Loire

La Flèche

Sablé-sur-Sarthe

Saint-Calais

Le Mans (Courboulay)

Dans le même temps, il est prévu une intensification des opérations mobiles afin de toucher les personnes non-vaccinées.