Coronavirus : le vaccinodrome Micropolis de Besançon pris d'assaut après les annonces d'Emmanuel Macron

Le vaccinodrome Micropolis de Besançon, dans le Doubs, a dû rappeler du personnel, mardi 13 juillet, au lendemain des annonces du président de la République. Et pour cause, entre les soignants qui se voient dans l'obligation d'être vaccinés et ceux qui veulent s'assurer de pouvoir continuer à aller au restaurant et au cinéma, les patients ont été nombreux à venir avec, et surtout, sans rendez-vous.

En charge du vaccinodrome, le commandant Raphaël Faivre doit faire face à des flux de patients beaucoup plus importants qu'à l'accoutumée : "d'habitude en une journée on a peut-être 150 personnes, là depuis ce matin on est déjà à 120", affirme-t-il à midi. Du coup, "on a dû rappeler une dizaine de personnes pour venir nous aider", et le planning des prochaines semaines est en train d'être revu.

Au bout d'un moment on ne pourra plus gérer le flux"

"C'est vraiment la file des personnes sans rendez-vous qui a plus que doublé de volume et au bout d'un moment on ne pourra plus gérer le flux", ajoute le commandant Faivre, qui précise toutefois que côté doses de vaccin, il n'y a aucun manque.

Beaucoup sont venus à la suite des annonces d'Emmanuel Macron et n'ont pas pris de rendez-vous car les plateformes en ligne étaient saturées dans la soirée. Pour Anne-Marie, cuisinière dans une clinique, c'est la vaccination "contrainte et forcée", parce qu'elle n'était pas "convaincue à 100% du vaccin et je trouve ça dommage de ne pas laisser le choix". Mais si elle n'a pas son pass sanitaire le 15 septembre, elle ne pourra pas aller travailler.

La vaccination pour pouvoir aller au restaurant

Sophie, de son côté, a prévu des vacances en Ardèche en août et veut donc se dépêcher d'être vaccinée pour être sûre de pouvoir aller au restaurant une fois en congés : "sinon j'ai peur de me sentir enfermée et de ne pas pouvoir me faire plaisir".

Le centre de vaccination Micropolis de Besançon est fermé mercredi 14 juillet 2021. La Préfecture du Doubs invite la population à prendre RV sur Doctolib plutôt que de se présenter spontanément.