Coronavirus : le Val-de-Marne veut donner un masque en tissu à chaque habitant

Le Val-de-Marne a commandé un million et demi de masques en tissu pour en distribuer à chaque habitant en prévision de la fin du confinement.

Le Val-de-Marne annonce, ce vendredi, avoir commandé un million et demi de masques en tissu pour les donner aux habitants. "Les avis scientifiques évoluent vers le port d’un masque pour tous lors de la sortie du confinement. Ainsi, le département participe à l’effort pour prévenir et protéger les Val-de-Marnais", précise Christian Favier, président du Conseil général du Val-de-Marne, dans un communiqué.

Des masques alternatifs

Christian Favier a contacté les 47 maires du département pour les informer et les associer à la démarche. "La commande passée ce jour concerne des masques « alternatifs », en tissu, lavables et réutilisables. Bien entendu, le port de ces masques n’exclut en rien le respect des gestes barrières, qui devront continuer à être appliqués par toutes et tous", précise le communiqué. Ces masques, fabriqués en France, seront distribués à partir de la semaine du 27 avril, à raison de 150 000 par semaine.