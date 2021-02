Coronavirus : le variant anglais très présent à Draguignan et dans son agglomération

Le coronavirus et son variant anglais circulent activement à Draguignan et dans son agglomération. Près de 60 personnes sont hospitalisées au Centre hospitalier de Draguignan. 61 patients ont dû être transférés. Une vingtaine de classes, un collège et un lycée sont également fermés.