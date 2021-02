Coronavirus : le variant britannique responsable de 20 à 25% des infections en France, annonce Olivier Véran

Les variants du coronavirus, plus contagieux que le Covid-19 classique, circulent de plus en plus sur notre territoire a confirmé Olivier Véran lors d'une conférence de presse ce jeudi. Le variant britannique est désormais responsable de 20 à 25% des infections en France et les variants sud-africain et brésilien de 4 à 5% des contaminations a précisé le ministre de la Santé. Un département en particulier préoccupe les autorités : la Moselle, où 300 cas de mutations aux variants brésilien et sud-africain ont été identifiés en quatre jours. Le ministre doit se rendre sur place vendredi. L'hypothèse du reconfinement national reste écartée à ce stade, a-t-il assuré.

L'essentiel

• Le variant britannique est responsable de 20 à 25% des infections en France, les variants sud-africain et brésilien de l’ordre de 4 à 5%.

• Le cas de la Moselle, où 300 cas de mutations aux variants brésilien et sud-africain ont été identifiés en quatre jours, inquiète les autorités. Le ministre de la Santé se rendra sur place dès demain pour rencontrer les élus locaux et les soignants.

Les variants de plus en plus présents

"Le variant britannique est responsable d'une infection sur 5 à une infection sur 4 à l'heure actuelle" en France, a expliqué Olivier Véran, assurant, une nouvelle fois, que les autorités font leur possible pour éviter un nouveau confinement. "Chaque semaine que nous gagnons sur ce variant est une semaine de respiration pour notre pays. Nous constatons que nous avons déjà gagné du temps" a affirmé le ministre de la Santé. "Et en tenant ensemble comme nous le faisons, nous espérons gagner suffisamment de temps pour éviter un nouveau confinement."

"Nous prendrons nos responsabilités (...) en cas de croissance exponentielle des contaminations et un risque avéré de saturation des hôpitaux", a-t-il ajouté. "Ce n'est pour l'heure par le cas" a-t-il tempéré, citant le nombre de nouveaux cas quotidiens "autour de 20.000 par jour", et le nombre d'hospitalisations, qui est repassé sous la barre des 11.000 hebdomadaires cette semaine. Cependant, en Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, et Provence Alpes-Côte d'Azur, le taux d'occupation des lits en réanimation par des malades du Covid-19 dépasse 70% des capacités d'avant la crise sanitaire. En PACA notamment, les hôpitaux sont proches de la saturation (95%). "La pression sanitaire reste forte", a concédé le ministre "mais elle n'augmente pas".

Inquiétudes en Moselle

Les variants sud-africain et brésilien préoccupent davantage les autorités a indiqué Olivier Véran car ils "peuvent occasionner des réinfections chez des personnes qui ont déjà été contaminées au Covid-19". Mais "nous considérons que la diffusion de ces deux variants n'est pas encore inéluctable", a-t-il ajouté précisant que "la proportion de virus qui présentent des mutations évocatrices des variants brésilien et sud-africains a augmenté. Elle serait de l'ordre de 4 à 5 % à l'échelle du pays. Leur répartition est très hétérogène. Dans certains départements on n'en trouve pas la trace. Dans d'autres, on en trouve quelques dizaines de cas, notamment dans des clusters."

Toutefois un département inquiète les autorités. Il s'agit de la Moselle, où 300 cas de mutations aux variants brésilien et sud-africain ont été identifiés en quatre jours. Le ministre de la Santé doit se rendre sur place vendredi. "Le préfet engagera ce soir à 19 heures les discussions avec les différents élus du territoire", a complété Olivier Véran. Interrogé sur la mise en œuvre de nouvelles mesures, le ministre est resté évasif. Il s'agit d'abord de "regarder au cas par cas la situation de chaque patient identifié, de chaque chaîne de contamination" a-t-il répondu afin de comprendre pourquoi la Moselle est plus touchée que d'autres départements.

