Coronavirus : le variant delta fait craindre une reprise de l'épidémie dans le Nord et le Pas-de-Calais

La situation sanitaire est pour l'instant stable dans le Nord et le Pas-de-Calais, à la veille de la prise de parole d'Emmanuel Macron au sujet du variant Delta lundi 12 juillet. Cette mutation du coronavirus, plus contagieuse, fait craindre un rebond de l'épidémie en France et chez nous.

"Aujourd'hui tout va bien" commence l'infectiologue tourquennois Serges Alfandari, à la veille de la prise de parole du président de la République lundi 12 juillet. Le taux d'incidence dans le Nord est de 20,5 cas pour 100.000 habitants, soit 4 cas de plus que la semaine précédente, et dans le Pas-de-Calais, ce chiffre recule même à 10,5. Il en va de même à l'hôpital : les hospitalisation et les admissions en réanimation à cause du Covid continue de baisser.

Le variant delta progresse dans le Nord notamment

En revanche, ce qui inquiète, c'est le variant delta, plus contagieux. L'une des mutations que porte ce variant du coronavirus est détectée dans 57,5% des cas dans les Hauts de France, selon les derniers chiffres de Santé Publique France datant du 7 juillet. Dans le détail, elle représente la moitié des cas (51.5%) dans le Nord, et 45% des nouvelles contaminations dans le Pas-de-Calais.

Si on regarde précisément les taux d'incidence, on voit qu'ils progressent rapidement dans la métropole lilloise : il passe de 23,9 à 32 en une semaine. Cette légère dégradation de la situation sanitaire a poussé le préfet du Nord à interdire les feux d'artifice dans la MEL et le Val de Sambre pour le 14 juillet.

Forts de l'expérience des précédentes vagues, les professionnels de santé craignent que le variant delta ne cause une augmentation des contaminations, qui se traduiraient dans deux semaines par une nouvelle hausse des hospitalisations.