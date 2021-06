Coronavirus : le variant Delta identifié dans les Deux-Sèvres

Le variant Delta a été détecté pour la première fois dans les Deux-Sèvres. Une quinzaine de personnes sont touchées par ce variant du Covid-19, plus contagieux.

Plus de 43.000 doses de vaccins Pfizer vont être disponibles dans les centres de vaccination ces deux prochaines semaines

Le variant Delta du coronavirus, plus contagieux, a été identifié dans les Deux-Sèvres indique l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Une quinzaine de personnes atteintes dont onze dans deux clusters. "Le territoire du Haut-Val-de-Sèvre est particulièrement concerné. Toutes ces personnes étaient isolées et certaines sont encore en isolement", précise l'Agence régionale de santé dans un communiqué.

Ce variant déjà très présent dans les Landes où il représente 30% des cas positifs (20% en Nouvelle-Aquitaine).

Appel à la vaccination

Face à ce variant, "il est plus que jamais nécessaire de se faire vacciner dans les meilleurs délais", martèlent les autorités sanitaires, ce variant Delta touchant "essentiellement les personnes jeunes et non vaccinées".

Dans les Deux-Sèvres, plus de 43.000 doses de vaccins Pfizer vont être disponibles dans les centres de vaccination sur les deux prochaines semaines. Les lieux de vaccination dans les centres ou chez les professionnels libéraux sont répertoriés ici.

Des opérations de vaccination sans rendez-vous vont aussi s'organiser, comme celle mise en place dans la galerie du Géant de Niort-Chauray ce samedi 26 juin :

A Parthenay , mardi 29 juin de 17h à 21h salle Léo Lagrange

, mardi 29 juin de 17h à 21h salle Léo Lagrange A Vouillé, jeudi 1er et vendredi 2 juillet de 17h à 21h au tennis club