Coronavirus : le variant Delta progresse et représente "environ 20%" des nouveaux cas en France

La part du variant Delta, détecté en Inde, continue de progresser en France parmi les nouveaux cas de coronavirus.

Un nouveau cas sur cinq attribué au variant Delta

Ce variant est désormais responsable de près d'une nouvelle infection sur cinq, a déclaré ce mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran sur franceinfo : "Le variant Delta représente environ 20% des nouveaux diagnostics, (...) il continue de monter en pourcentage, pas en valeur absolue, étant donné qu'il y a une baisse du nombre de cas", a-t-il expliqué. Mercredi dernier, ce variant représentait 9 à 10% des cas en France.

Il devient progressivement dominant - Olivier Véran

"Il devient progressivement dominant, ce qu'il fait dans tous les pays du monde puisqu'il est plus contagieux", a précisé Olivier Véran. Ce variant Delta, initialement découvert en Inde, est bien plus contagieux que les autres variants en circulation, déjà plus transmissibles que la souche initiale.