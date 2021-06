Coronavirus : le variant indien à l'origine d'un cluster à Strasbourg

La Haute école des arts du Rhin (Hear) à Strasbourg a fermé ses portes jeudi soir. Des professeurs et des élèves ont été testés positifs au variant delta, anciennement appelé variant indien.

Le bâtiment strasbourgeois de la Haute école des arts du Rhin (Hear), à Strasbourg, quartier Krutenau a fermé ses portes hier jeudi soir 10 juin jusqu'à nouvel ordre. Plusieurs élèves et professeurs ont été testés positifs au variant delta du coronavirus, anciennement appelé variant indien.

"On a reçu un mail mercredi soir"

Anna est étudiante en quatrième année à la Hear : "On a reçu un mail mercredi soir de la part de l'école nous disant qu'il y avait plusieurs cas de Covid-19 et que jeudi il y aurait une campagne de dépistage massif dans l'école.'" Plusieurs cas sont alors confirmés et la fermeture de l'école est décidée jeudi soir.

L'Agence régionale de santé du Grand Est (ARS) confirme ce foyer de contamination et évalue toujours ce vendredi 11 juin le nombre précis de personnes touchées. Des contaminations de professeurs à élèves et inversement.

Une opération de prévention ce samedi

L'ARS organise donc une opération de prévention dans le quartier de la Krutenau à Strasbourg ce samedi 12 juin. Des médiateurs de l'ARS interviendront depuis un stand place de Zurich, proposant des auto-tests et des rendez-vous de vaccination.

Ils iront aussi dialoguer avec les patrons et serveurs des bars de la Krutenau, où se retrouvent souvent les étudiants du quartier. Selon les études, le variant indien serait entre 40% et 60% plus contagieux que le variant anglais.