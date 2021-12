Coronavirus : le variant Omicron représente 20% des cas positifs en France

En une semaine, le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus a augmenté de 15% en France. Ce mardi 21 décembre, 72.832 nouveaux cas ont été détectés. Une nouvelle contamination sur cinq est attribuée au variant Omicron, annonce Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement qui évoque par ailleurs la "possible nécessité de prendre d'autres mesures" pour faire face à cette cinquième vague de l'épidémie.

Il semble que la vague qui nous attend est haute, mais nous faisons front

20% des cas covid relèvent du variant Omicron

La circulation du variant Omicron ne cesse de prendre de l'ampleur en France. Alors qu'il représentait 10% des contaminations la semaine dernière, environ 20% des cas positifs relèvent désormais de ce variant, selon le porte-parole du gouvernement, à l'issue d'une consultation des groupes parlementaires par Jean Castex. "Cette hausse semble être tirée par une augmentation très forte des contaminations chez les jeunes, notamment les 20-40 ans", a précisé Gabriel Attal.

Le gouvernement appelle les jeunes à la prudence

Les jeunes semblent être particulièrement touchés par le variant Omicron. Le porte-parole du gouvernement a donc souhaité "adresser un message clair, et notamment aux jeunes". "Réduisez au maximum vos contacts", a-t-il déclaré. Face à la forte contagiosité du variant, Gabriel Attal a invité les Français de 20 à 40 ans à se faire tester "au moindre doute" et à s'isoler "encore plus scrupuleusement" en cas de test positif. Le gouvernement a martelé un appel à la prudence à l'approche des fêtes de fin d'année : "Tout l'enjeu est d'éviter que ces personnes qui sont contaminées par le variant Omicron entraînent des foyers de contamination à leur tour et contaminent des personnes plus âgées qui sont particulièrement fragiles", a rappelé Gabriel Attal.

Pour faire face à cette poussée de l'épidémie et à la vive circulation du variant Omicron, le gouvernement mise surtout sur la vaccination. Plus de 20 millions de Français ont reçu leur dose de rappel, selon les chiffres communiqués ce mardi par Santé publique France. "Notre bouclier se renforce", se félicite Gabriel Attal. "Le rappel est efficace, y compris contre le variant Omicron", a-t-il ajouté.

À table, moins on est nombreux, mieux c'est

Autres mesures prônées par l'exécutif : le renforcement du télétravail, "l'aération régulière des pièces en intérieur", "le porte du masque, notamment pour les personnes âgées et fragiles".

De nouvelles mesures envisagées

Les hausses de contaminations recensées depuis plusieurs semaines maintenant poussent le gouvernement à réagir. Un conseil des ministres exceptionnel se tiendra lundi 27 décembre, lors duquel sera présenté le projet de loi sur le pass vaccinal. Mais la dégradation de la situation sanitaire es telle que le porte-parole de l'exécutif ne ferme pas la porte à de nouvelles mesures. "Dans le consensus qui se dégage, c'est évidemment la lucidité sur la possible nécessité de prendre d'autres mesures dès lors que nous constaterons dans notre pays la dégradation de la situation sanitaire", a indiqué Gabriel Attal. Il a alors fait référence à l'extension du pass sanitaire au milieu de l'entreprise, mesure qui n'a pour l'instant pas dépassée le stade de la réflexion. "Aucun consensus ne s'est dessiné" autour de cette mesure, que ce soit lors de la réunion lundi entre la ministre du Travail, Elisabeth Borne et les partenaires sociaux, ou lors des discussions avec les groupes parlementaires, "notamment pour des raisons de faisabilité opérationnelle".