Coronavirus : le variant sud-africain détecté aussi en Béarn

Le variant anglais mais aussi le variant sud-africain ont été détectés en Béarn. Depuis une semaine, Biopyrénées, l'un des principaux laboratoires du territoire, cherche systématiquement l'existence de variant dans tous les tests positifs au coronavirus en effectuant un criblage. Ce criblage a montré la présence du variant britannique et sud-africain en Béarn.

Tout test positif doit faire l'objet d'un criblage dans les 36h maximum

Christophe Heugas est biologiste chez Biopyrénées : "à chaque fois qu'on a un test positif, on va plus loin et on effectue des analyses, ce qu'on appelle du criblage pour déterminer s'il s'agit d'un variant. Pour les tests dit PCR on a pas besoin d'un nouveau prélèvement alors que s'il s'agit d'un test antigénique, là, il faut effectuer un second prélèvement. Ce que l'on peut dire à l'heure actuelle, c'est qu'on a pas suffisamment de recul pour donner des chiffres mais par contre, oui _il y a du variant anglais et sud-africain sur Pau et sur la zone où est implantée Biopyrénées_".

L'Agence régionale de Santé dans les Pyrénées-Atlantiques ne confirme pas pour le moment la présence du variant sud-africain en Béarn. "Il est encore trop tôt, il faut attendre quelques temps pour avoir plus de chiffres", indique la directrice, Maritxu Blanzaco.

La circulation des variants est aujourd’hui "minoritaire mais présente un risque " selon la Direction générale de la santé, qui a publié dimanche, une "note urgente" pour renforcer les protocoles sanitaires. Tous les tests positifs, PCR et antigéniques, font l'objet d'un criblage. Les variants totalisaient le 3 février, 21,3% des nouveaux cas de coronavirus dépistés selon la Direction générale de la santé.

L'isolement passe de 7 à 10 jours pour les malades

Les malades atteints par les variants sud-africains et brésiliens voient leur durée d'isolement prolongée : elle passe de sept à dix jours. La Direction générale de la santé précise que "du fait de la contagiosité accrue de ces deux variantes, un test de sortie d'isolement doit être systématiquement réalisé pour les personnes qui en sont porteuse". Si ce dernier est encore positif, la durée d'isolement est prolongée de sept jours après le résultat.

Les contacts à risque des personnes porteuses d'une variante sud-africaine ou brésilienne doivent également se faire tester dès son identification "à J 0" et ne pas attendre 7 jours comme pour le coronavirus "classique".

Protocole renforcé dans les écoles

Si un enfant ou un professeur est testé positif aux variants sud-africain et brésilien, la fermeture de classe est "automatiquement prononcée". Autre nouveauté avec ce protocole, la fermeture s’applique également si l’un des élèves est cas contact d’un parent ou d’un membre de la fratrie contaminé par un des deux variants ciblés.