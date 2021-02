Coronavirus : le variant sud-africain présent en Pays Basque

"Je confirme mais c'est tout récent". La directrice départementale de l'Agence Régionale de Santé (ARS), Maritxu Blanzaco admet ce mercredi sur France Bleu Pays Basque la présence de deux ou trois cas sur la côte basque et souligne que "le variant sud-africain est présent dans tous les départements donc je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas chez nous. Mais jusqu'à présent on ne le cherchait pas. Depuis le 1er février il a été demandé de le chercher systématiquement dans les tests RT-PCR ou dans les tests antigéniques positifs".

Ce variant sud-africain se reproduit plus vite que la souche historique, les précautions sont donc renforcées : l'isolement est de dix jours au lieu de sept, après le début des symptômes. Et l'ARS recherche les cas contact deux jours avant le début des symptômes, et même sept jours avant, si la personne testée est asymptomatique.

"Ce qui compte c'est que les procédures sont beaucoup plus resserrées" explique Maritxu Blanzaco, en cas de variant sud-africain, l'ARS va chercher dans le deuxième cercle, c'est à dire jusqu'aux contacts des cas contacts.

Le vaccin Pfizer est réservé aux plus de 75 ans © Radio France - Noémie Guillotin

De nouveaux rendez-vous à partir du 11 février

Samedi, 1.600 doses du vaccin AstraZenecca sont arrivés en Pays Basque, ils sont réservés exclusivement aux professionnels de santé de moins de 65 ans. Une première livraison est réservée exclusivement à "l'établissement congélo-porteur", c'est à dire le Centre Hospitalier de la Côte Basque, le CHCB de Bayonne, le seul équipé du congélateur capable de conserver ces doses. Pour le moment les personnels de l'hôpital ont bénéficié de ces doses mais le vaccin sera proposé à tous les professionnels de santé.

Pour les personnes âgées de plus de 75 ans, c'est le vaccin Pfizer. De nouveaux rendez-vous seront débloqués dès ce mercredi soir, au plus tard à partir du 11 février, sur la plate-forme Doctolib, pour des plages de vaccinations à partir du 22 février. Selon l'ARS, 42% des plus de 75 ans sont vaccinés et un total de 6.810 personnes sur le Pays Basque. A peu près 5% des habitants du département avaient reçu une injection au 9 février.