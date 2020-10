Coronavirus: le couvre-feu démarre dans tout le Vaucluse dès demain soir minuit

Le couvre-feu débute à minuit dans la nuit de vendredi à samedi en Vaucluse. Le département fait partie des 38 départements placés en zone couvre feu pour six semaines. La mesure s'applique à tous le Vaucluse, avec l'Enclave des Papes.

Les sorties seront interdites entre 21 h et 6 h sauf pour des raisons impérieuses professionnelles, familiales ou de santé. Il implique la fermeture de tous les établissements de restauration, vente à emporter sauf si il y a des livraisons, débits de boisson, des salles de spectacles et cinémas. Les attestations de circulation seront en ligne ce vendredi sur le site de la préfecture de Vaucluse.

La gravité de cette maladie n'est pas prise au sérieux

L'arrêté préfectoral sera signé ce vendredi dans la journée jusqu'au 14 novembre avec possibilité de prorogation. Le préfet de Vaucluse estime " que cette maladie n'est assez prise au sérieux, que le message de dangerosité n'est pas passé pour certaines catégories de personnes et que ces mesures de privation de liberté sont nécessaires." En cette seule journée de jeudi, 11 personnes supplémentaires ont été hospitalisées. Bertrand Gaume rappelle que plus de la moitié des 95 décès sont enregistrés depuis la rentrée de septembre.

Les contrôles vont être renforcés

Si le but n'est pas de délivrer des amendes, les contrôles seront renforcés. Il y aura de la pédagogie mais aussi des fermetures administratives s'il le faut et sur tout le territoire du Vaucluse. De jour comme de nuit, certains sites et salles accueillant du public devront rester fermés comme les salles de sports, les salles d'expositions, et les piscines. Il y aura des dérogations pour les scolaires, les épreuves de concours, les besoins en sécurité civile ou les sportifs de haut niveau. La police municipale est habilitée elle aussi à faire des contrôles.

Renforcement de la cellule de soutien aux entreprises

Avec l’instauration du couvre-feu et des fermetures de nombreux sites, la CCI de Vaucluse renforce sa cellule d'appui aux entreprises. Le couvre feu va impacter les cafés, les bars, les restaurants, les hôtels, événementiel, la culture, les cinémas, les salles de sports, les commerces alimentaires. Les TPE-PME bénéficieront d'un accompagnement spécifique sur les questions liées au couvre-feu. Des interlocuteurs dédiés seront joignables au 04 90 14 10 32. Depuis le début de l'épidémie, cette cellule a été sollicitée près de 6.000 fois. 3.775 entreprises ont été accompagnées individuellement et 2.225 collectivement.