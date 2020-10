Coronavirus : le Vaucluse soumis à un couvre-feu avec 37 autres départements et la Polynésie

Face à une situation "particulièrement grave", 38 nouveaux départements passent en alerte maximale ainsi que la Polynésie. Le premier ministre Jean Castex vient de dévoiler la carte des zones de couvre-feu et le Vaucluse en fait partie pour six semaines, jusqu'à début décembre. Le taux d'incidence dans le département a doublé en une semaine, il est passé de 157 personnes positives sur 100.000 à 230 cas pour 100.000.

Un couvre-feu va être instauré dans le Vaucluse dès ce vendredi 23 octobre à minuit. Les sorties et déplacements y seront interdits de 21 heures à 6 heures du matin sous peine d’une amende de 135 euros et jusqu’à 3.750 euros en cas de récidive.

Des dérogations à ce couvre-feu ont toutefois été prévues, notamment :

Pour des raisons de santé (se rendre à la pharmacie de garde ou l’hôpital)

Pour des raisons professionnelles (sortie du travail ou des établissements d'enseignement supérieur)

Pour aider un proche en situation de dépendance

Pour les déplacements en avion ou train (le billet faisant foi)

Pour sortir son animal de compagnie dans un rayon de un kilomètre

Pour convocation judiciaire ou administrative

Pour tous ceux qui doivent se déplacer pour un motif impérieux listé ci-dessus, il faut présenter une attestation de déplacement. Ces attestations peuvent se faire en ligne, sur un smartphone et sur papier libre. Elles sont valables une heure en dehors du motif professionnel : ce dernier devra être accompagné d’un justificatif de l’employeur.

Le préfet de Vaucluse va détailler lors d'une conférence de presse ce jeudi soir les mesures sanitaires obligatoires et leur périmètre d'application. Selon le premier ministre, le mois de novembre sera éprouvant" et "le nombre de morts va continuer à augmenter" en France. Depuis le début de l'épidémie en Vaucluse il y au 94 décès liés au Covid-19 dont plus de la moitié depuis la rentrée de septembre.