Coronavirus : le virus circule moins dans l'Indre, le taux de positivité en baisse depuis plusieurs jours

Le virus circule moins dans l'Indre. Le département connaît une baisse continue du taux de positivité et du taux d’incidence (respectivement 4,80 % et 96,70 le 11 mars 2021). Des chiffres annoncés ce vendredi lors du "Collec", le Comité local des élus (anciennement comité local de levée du confinement), présidé par Stéphane Bredin, préfet de l'Indre. Lors de cette réunion, un point complet sur la situation sanitaire du département.

Les bonnes nouvelles ne se limitent pas qu'au taux de positivité. Les opérations de dépistage (qui se poursuivent dans les établissements scolaires) montrent elles-aussi une baisse du nombre de cas détectés parmi les élèves, les personnels et le corps enseignant.

Enfin, concernant la vaccination, là encore les données sont positives : le taux de vaccination de la population est le plus élevé de la région Centre-Val-de-Loire (8,6 % de la population vaccinée) et 88 % des résidents d’Ehpad sont d’ores et déjà vaccinés dans l’Indre. Sur ce point, la préfecture de l'Indre tient à saluer les médecins généralistes qui "apportent une aide massive à la campagne de vaccination puisque 68 % d’entre eux y prennent part, là encore le taux le plus important de la région."

Seule ombre au tableau : le nombre de personnes en réanimation qui reste important (9 patients le 11 mars). Un chiffre qui nous rappelle de continuer à rester vigilants et l'importance des gestes barrières. Pour en savoir plus sur les chiffres du Covid-19 dans la région vous pouvez également consulter le bulletin de l'ARS.

50 millions d'euros versés pour l'activité partielle

Concernant l'activité partielle, 50,4 millions d'euros d'indemnisation ont été versés depuis le début de la crise sanitaire pour les entreprises de l'Indre. La préfecture rappelle que "des opérations de contrôles ont démarré en juin 2020, réalisées par les services de l’UD Direccte de l’Indre, au nombre de 6 800 à ce jour ; elles ont conduit à 119 corrections favorables aux entreprises et 140 corrections en défaveur de ces dernières."

En matière d'emplois aidés, un "focus" sur l’accompagnement des jeunes "a été fait par l’UD Direccte". L’objectif est de 262 contrats aidés dans les secteurs non marchands et 154 contrats aidés dans le secteur marchand.

Enfin, à propos du plan France Relance : 89 lauréats du département ont déjà bénéficié de subventions, réparties de la manière suivante : 23 millions sur le volet écologie, 28 millions sur le volet compétitivité et 27 millions sur le volet cohésion sociale et territoriale.