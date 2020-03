Coronavirus : le virus circule rapidement en Côte-d'Or ce dimanche

Selon l'ARS, 73 nouveaux de cas de Coronavirus-Covid19 sont déclarés en Bourgogne-Franche-Comté, dimanche 15 mars 2020. Ce qui porte à 412 le nombre de personnes identifiées comme positive dans la région, le virus circule plus particulièrement en Côte-d'Or.

Parmis ces malades, 128 personnes sont hospitalisées, dont 25 prises en charge en réanimation. Le virus circule particulièrement en Côte-d'Or, ainsi que dans le Doubs, le Territoire de Belfort, en Haute-Saône et en Saône-et-Loire.

Déplacez vous au minimum comme d'ordre

"Tous les lieux recevant du public qui ne sont pas indispensables à la vie du pays sont fermés depuis le passage au stade 3 de l’épidémie de COVID-19. Cette nouvelle mesure, qui s’ajoute à la fermeture des crèches, établissements scolaires et universités, en vigueur jusqu’à nouvel ordre, doit permettre d’atténuer la circulation du virus, précise l'Agence régional de santé. Il relève de la responsabilité de chacun, par son comportement individuel, d’agir pour gagner du temps sur l’épidémie et aider ainsi les soignants à prendre en charge l’afflux des patients les plus gravement atteints."