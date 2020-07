Coronavirus : le virus circule toujours en Vaucluse, l'ARS appelle à la responsabilité de tous

Attention au relâchement, le coronavirus circule toujours. Même si la situation est stable en Vaucluse, des foyers de contamination sont détectés. Une dizaine de cas positifs ont été identifiés à Carpentras a indiqué la préfecture jeudi 9 juillet. Toutes ces personnes fréquentaient la même la salle de sport.

Deux mois après le début du déconfinement, les gestes barrières sont moins respectés. La déléguée départementale de l'Agence régionale de santé (ARS) rappelle l'importance des distanciations physiques. "Si on applique ces mesures, il n'y a pas de contamination, c'est efficace et c'est prouvé", assure Caroline Callens Ageron.

C'est un relâchement général. Patrice Mounier, président de l'UMIH 84

Certains serveurs se passent désormais du masque et de la visière. "Dans les lieux de convivialité il faut absolument respecter les gestes barrières et porter le masque quand on ne peut pas respecter cette distance de plus d'un mètre", insiste la déléguée de l'ARS en Vaucluse.

Le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie 84 (UMIH) admet un relâchement des comportements dans les cafés et restaurants, mais "c'est un relâchement général", toute la population est concernée selon Patrice Mounier. Il poursuit : "Si on fait le tour du Vaucluse on trouvera toujours davantage de personnes qui respectent les règles sanitaires." Récemment, le président de l'UMIH a rappelé à ses adhérents par message que le masque était toujours obligatoire dans les établissements.