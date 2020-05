Coronavirus : premier cas détecté dès le mois de décembre en Seine-Saint-Denis

Après nouvelle analyse des tests, un cas de Covid-19 a été répertorié en France dès la fin du mois décembre et non pas fin janvier. C'est ce qu'affirme le chef d'un service de réanimation de Seine-Saint-Denis.

Le professeur Yves Cohen, chef du service de réanimation des hopitaux Avicennes de Bobigny et Jean-Verdier de Bondy (93) a réévalué des tests PCR réalisés le 27 décembre dernier. l'un s'est finalement révélé positif au coronavirus.

Les premiers cas de Covid 19 avaient été officiellement connus un mois après, fin janvier.

Les équipes du professeur Cohen ont repris des tests PCR (réalisés avec écouvillons), menés en décembre et janvier sur une cinquantaine de patients atteints de pneumonie et ont ainsi découvert que l'un d'entre eux était positif au coronavirus. Ses deux enfants ont également été contaminés.

"24% des patients que nous avons testés avaient une histoire qui pouvaient correspondre à l'histoire de Covid-19", explique Yves Cohen. _"Nous avons refait les tests PCR qu'ils avaient eus pour la recherche d'un autre diagnostic pour tenter de trouver des traces de coronavirus. Et sur ces 14 patients, il y en a un qui a été testé positif. Nous avons procédé à deux reprises à ces tests PCR pour être sûr qu'il n'y avait pas d'erreur. Et les deux fois, ça s'est révélé positif._" Dans le dossier de ce patient, un scanner "qui montrait des signes qui pouvaient totalement être en lien avec le Covid-19, tout comme une biologie très inflammatoire, qui correspondrait avec le virus", précise le chef du service réanimation des hôpitaux Avicennes et Jean-Verdier.

Le patient diagnostiqué est désormais guéri

Aujourd'hui, le patient "va bien et est guéri, comme ses enfants" indique Yves Cohen. "On en déduit de cette expérience que le Covid-19 était déjà en France en décembre, puisque le premier patient qu'on a retrouvé positif date du 27 décembre. On ne peut pas aller plus loin. _C'est maintenant à une instance plus importante, telle que l'ARS de faire faire une enquête épidémiologique_."

Nous savions déjà qu’il y a avait ce risque d’épidémie en Novembre

Invité de France Bleu Paris, ce lundi, le professeur Fabien Cohen, porte-parole de la coordination de vigilance de l’Hôpital Mondor (94) n'est pas surpris pas cette annonce. "Nous étions inquiets dès le mois de novembre, nous savions déjà qu’il y a avait ce risque d’épidémie et qu’il fallait protéger notamment les personnes âgées".