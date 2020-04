Coronavirus : “le virus est loin d’être vaincu” selon le directeur de l’ARS Hauts-de-France

Après plusieurs semaines de confinement, le nombre de cas grave de covid-19 est en baisse dans les Hauts-de-France, comme dans la France entière. Actuellement, moins de 500 personnes sont en réanimation dans notre grande région. “Mais la crise n’est pas finie, loin de là, assure le directeur général de l’Agence régionale de santé Etienne Champion. Il y a moins de cas graves, mais ça ne veut pas dire que le virus est vaincu. Tous les jours dans les Hauts-de-France, de nouvelles personnes attrapent le virus.”

Depuis le début de l’épidémie, plus de 10.000 personnes ont été touchées par le coronavirus dans la région et plus de 2.000 sont actuellement hospitalisées. “Nous sommes toujours sur un plateau haut et même si on commence à descendre, il ne faut pas relâcher la vigilance.”

“La situation actuelle n’est pas liée à l’évolution naturelle de l’épidémie, souligne Etienne Champion. C’est le confinement décidé par les autorités, le civisme de nos concitoyens et la mobilisation extraordinaire des personnels hospitaliers qui permettent à la courbe de s’écraser.”

Les hôpitaux prêts en cas de deuxième vague

La tension est donc moins forte désormais dans les hôpitaux régionaux. Mais si une deuxième vague épidémique survenait, ils seraient prêts à réagir selon le directeur de l’ARS.

“Certains lits de prise en charge Covid ont été mis en sommeil, mais le système est prêt à repartir si le nombre de cas venait à ré-augmenter.”

D’après Etienne Champion, les patients qui ont des maladies chroniques ou des accidents de la vie commencent aussi à revenir à l’hôpital. “Les lits de réanimation ne sont pas là que pour le coronavirus, rappelle-t-il. La vigilance du système hospitalier est totale !”

Les soignants ne sont pas épargnés par le virus. Depuis le début de l’épidémie, de nombreux soignants ont été atteints par le covid-19, confirme le directeur de l’ARS.

Deux médecins généralistes qui exerçaient dans le département du Nord sont également décédés ces derniers jours. “C’est une émotion très difficile pour nous tous”, assure Etienne Champion.

50.000 tests par semaine

En ce qui concerne le déconfinement, le gouvernement a annoncé un objectif de 500.000 tests par semaine à compter du 11 mai.

“Dans la région, nous montons en charge, l’ensemble des capacités doivent être mobilisées. Notre objectif, c’est d’arriver au moins à 10% du niveau national, donc 50.000 tests par semaine, car notre région représente 10% de la France. Nous serons au rendez-vous, peut-être même au-delà.”

Quoi qu’il en soi, “le 11 mai ne sera pas un retour à la situation qu’on connaissait il y a quelques temps”, prévient Etienne Champion. Il faudra de la sérénité, c’est essentiel. Les gens ont bien respecté les consignes jusqu’à maintenant et il faudra continuer. Ce civisme doit perdurer, même si les règles seront moins strictes.”