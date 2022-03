Coronavirus : le virus poursuit son accélération en Mayenne

Les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 en Mayenne restent alarmants selon le dernier bulletin épidémiologique de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire. La circulation du virus est de plus en plus rapide dans le département.

Sans surprise, le virus de la Covid-19 circule de plus en plus vite en Mayenne. Le taux d'incidence est ce mardi 29 mars de 1459 nouveaux cas pour 100.000 habitants, contre 1284 vendredi dernier, le chiffre le plus élevé dans la région Pays de la Loire explique l'ARS.

59 patients contaminés par le coronavirus sont actuellement hospitalisés dont 4 en réanimation. 508 personnes sont décédées de la Covid-19 dans le département depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020

Par ailleurs, selon l'ARS, 82% de la population ligérienne, éligible au vaccin, présente un schéma vaccinal complet, ce qui est plus que la moyenne nationale.

►► Les autorités sanitaires de la région rappellent deux mesures de sa stratégie anti-Covid

• Tester/alerter et protéger, pour casser les chaines de transmission interpersonnelle (à titre préventif et/ou en réaction, si territoire, cluster ou lieu à risque)

• Prévenir (respecter et faire respecter les gestes barrières) : porter un masque quand il est obligatoire et dans des situations à risque, aérer chaque pièce 10 minutes toutes les heures, se laver les mains régulièrement, saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades, tousser ou éternuer dans son coude, se moucher dans un mouchoir à usage unique et prendre soin, notamment des personnes les plus vulnérable, âgées, et/ou vivant avec un handicap et/ou précaires, et/ou avec comorbidités