Le virus fait six nouvelles victimes dans le Vaucluse. Le taux d'incidence passe à 95 cas pour 100.000 habitants, c'est le deuxième taux le plus élevé de PACA.

Coronavirus : six nouveaux décès, le Vaucluse a le deuxième taux d'incidence le plus élevé de la Région

Le taux d’incidence augmente nettement à 95 cas pour 100 000 habitants, contre 77 la semaine dernière. C’est le 2ème taux le plus élevé de PACA. Le taux d’incidence est en forte hausse chez les plus de 65 ans : 80 pour 100 000, contre 51 la semaine dernière. Il est de 143 chez les 20-40 ans (contre 115) et de 119 chez les 40-60 ans (contre 88).

Six personnes sont décédées au cours de la semaine écoulée à l’hôpital, ce qui porte à 65 le nombre de personnes décédées de la covid-19 en milieu hospitalier et sept en EHPAD. Au total, on dénombre donc 72 personnes décédées de la Covid19 dans le département depuis le début de l’épidémie, dont plus d’un tiers depuis la rentrée.

85 personnes sont hospitalisées, soit deux de plus en une semaine. 12 malades se trouvent toujours en réanimation. Pour rappel ce chiffre intègre l’ensemble des hospitalisations en soins conventionnels, en service de réanimation et dans les services de soins de suite et réadaptation.

Le taux de positivité des personnes testées est désormais de 8 % contre 6.5 %. 6 840 dépistages ont été réalisés dans le Vaucluse en une semaine.

14 clusters sont actuellement en cours d’investigation par l’Agence régionale de santé PACA .

Point sur les fermetures de classes

A ce jour, seul le lycée Stéphane Hessel à Vaison-la-Romaine est fermé en raison de l'épidémie de covid19. Pour mémoire, cette fermeture a été décidée par mesure de sécurité, en raison de l’absence d’une partie des équipes de vie scolaire de la cité scolaire de Vaison-la-Romaine, actuellement placées à l’isolement pour une durée de 7 jours.