Coronavirus : Légère hausse des hospitalisations dans le Gard et en Lozère

Comme tous les mardis l'ARS ( Agence Régionale de Santé) Occitanie publie son bulletin sur l'épidémie de Covid dans la région. Celui du mardi 5 janvier montre une légère hausse des hospitalisations dans le Gard et en Lozère.

Depuis jeudi dernier, on passe en effet de 168 à 177 personnes hospitalisées à cause du Covid dans le Gard soit une hausse de 9 malades à l’hôpital dont 18 en réanimation (+1 en 5 jours). En Lozère la hausse des hospitalisations est un peu plus importante avec 12 personnes de plus à l’hôpital par rapport à jeudi, on passe de 35 à 47 hospitalisations dont deux malades en réanimation contre 4 il y a 5 jours.

Ce bulletin confirme également la lancement de la campagne de vaccination en Occitanie, au fil de la réception des vaccins dans chaque département. Cette semaine, les premières opérations de vaccination sont en cours comme prévu dans 57 établissements pour personnes âgées dépendantes. Cette campagne s’accélère pour la vaccination des professionnels de santé, pompiers et aides à domicile, âgés de plus de 50 ans. Une vingtaine de centres de vaccination seront opérationnels dès cette semaine pour ces professionnels dans toute la région.