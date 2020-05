Coronavirus : lente décrue des hospitalisations en Alsace

L'Alsace compte encore 1521 personnes hospitalisées pour Covid-19 dont 169 en réanimation selon les derniers chiffres publiés ce samedi 9 mai par Santé publique France. La situation sanitaire reste très précaire dans les établissements de la région. Le nombre d'hospitalisations diminue très lentement.

Dans le Bas-Rhin, on recense 761 malades dans les établissements du département. Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg affichent 25 lits disponibles en réanimation, une donnée encourageante même si les équipes restent sur la brèche. Une cinquantaine de patients Covid se trouvaient toujours ce dimanche en soins intensifs ou en réanimation, contre 200 lors du pic de début avril.

Il faudra s'armer de patience. C'est le message qu'a voulu faire passer le préfet du Haut-Rhin, Laurent Touvet, ces derniers jours. Le nombre d'hospitalisations n'a baissé que d'un quart en un mois. Le 2 avril, au moment du pic de l'épidémie, 1102 personnes étaient hospitalisées dans le département.

L'hôpital de Mulhouse au cœur de la tempête

Le premier malade a été accueilli au centre hospitalier le 2 mars et au plus fort de la crise, les urgences ont enregistré 2000 appels par jour pour la grande majorité liés au Covid-19. Les capacités hospitalières en réanimation ont pu monter jusqu'à 92 lits contre une quarantaine en temps normal. L’aide de l’armée et les transferts vers d’autres hôpitaux ont permis de tenir, tout comme l’apport des cliniques.

On a jamais connu cette situation" - Yannick Gottwalles, chef du service des urgences de l'hôpital de Colmar

L’hôpital civil de Colmar a lui aussi été submergé de cas avec un petit décalage de quelques jours par rapport à Mulhouse. "On n'a jamais connu cette situation" explique Yannick Gottwalles, chef du service des urgences. "On ne s'attendait pas à un tel afflux sur une telle amplitude. Tous les deux jours, _on avait une multiplication par deux du nombre de patients_. Ce qui est difficilement tenable sur une période aussi longue".

Les équipes au charbon depuis six semaines sont épuisées et redoutent plus que tout une deuxième vague. Depuis le 1er mars, 1 291 personnes sont décédées du Covid-19 dans les hôpitaux en Alsace _(_722 dans le Haut-Rhin et 569 dans le Bas-Rhin) selon les derniers chiffres de Santé publique France.