Coronavirus : les 1ers effets positifs du confinement sont "plausibles" dit le directeur du CHU de Toulouse

En cette période d'épidémie de coronavirus, le CHU de Toulouse organise un point presse hebdomadaire pour faire le point sur la situation au niveau local. La situation reste sous contrôle en Midi-Pyrénées, pas d'explosion du nombre de cas au CHU. Marc Penaud, directeur général du CHU, y voit les "plausibles" premiers effets positifs du confinement.

Le nombre d'hospitalisations stable

Au CHU de Toulouse, en ce vendredi 3 avril, 183 patients sont hospitalisés pour le Covid-19. Parmi eux, 63 sont en réanimation (dont trois patients arrivés du Grand Est). Ce nombre d'hospitalisations reste stable, le nombre de personnes en réanimation a lui "augmenté de façon relativement régulière".

"Le nombre de patients hospitalisés n'explose pas du tout, on est sur un plateau depuis 3- 4 jours" - Marc Penaud

Depuis le début de l'épidémie, au CHU de Toulouse, 14 personnes sont sorties vivantes de réanimation. Le CHU enregistre 8 décès du Covid-19 (dont deux hommes la semaine dernière, deux hommes de plus de 85 ans).

Les premiers effets du confinement

Pour Marc Penaud, "l'hypothèse selon laquelle le confinement porte des effets est plausible. Nous (notre région, ndlr) on a bénéficié du confinement alors que l'Est, l'Oise et la région parisienne n'en ont absolument pas bénéficié". Le directeur général reste malgré tout prudent : "On reste très prudents, mais c'est notre évaluation à date".