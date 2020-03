Coronavirus : les 3 derniers cas enregistrés en Indre-et-Loire sont des personnels soignants

Les 3 nouveaux cas de Covid 19 apparus en Indre-et-Loire sont tous des personnels soignants, précise la Préfecture d'Indre-et-Loire. On sait aussi par la communication du CHRU de Tours, que l'on recense 9 cas de Coronavirus à l'hôpital tourangeau. On compte désormais 25 cas de Coronavirus en Indre-et-Loire et 103 cas en Région Centre. Mardi l'ARS a annoncé qu'un premier décès est enregistré dans la région, précisément en Eure-et-Loir. Il s'agit d'un homme de 72 ans qui était hospitalisé à Dreux dans l'unité de soins continus, depuis le 12 mars.

Les contrôles de respect du confinement se poursuivent

Pour la préfecture, "cela justifie pleinement que l’utilisation des masques soit exclusivement réservée pour l’heure aux intervenants médicaux et aux malades".



Par ailleurs, afin de compléter les mesures de restrictions de circulation, de nouvelles précisions apparaissent :

- les commerces de détail de produits de base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisés, sont autorisées à ouvrir.

- Les commerces de livraison peuvent continuer à fonctionner et de déplacer ;

- et les personnes obligées de travailler en extérieur (les chantiers de bâtiments et de travaux publics notamment) peuvent poursuivre leur activité, à condition de pouvoir présenter à tout moment en cas de contrôle : leur attestation de déplacement dérogatoire qu’il remplisse individuellement, ainsi que le justificatif de déplacement professionnel que leur remet leur employeur.

Une amende de 135 euros encourue

La Préfecture explique que "les contrôles débutés hier vont se poursuivre et le message pédagogique rappelé jusqu’à présent va laisser la place à des mesures de verbalisation des contrevenant(e)s". L’amende forfaitaire pour la violation de ces interdictions s’élèvera désormais à 135€.