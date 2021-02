Coronavirus : les 65-74 ans, ces "oubliés" de la vaccination

Les "oubliés de la vaccination" s'impatientent. Ce sont tous les français âgés de 65 à 74 ans... Ils seraient au total 7,3 millions ! A la fois trop jeunes, et pas assez âgés. Trop jeunes pour faire partie de la première phase de vaccination, et trop vieux pour se faire vacciner avec l'AstraZeneca.

Car les vaccins Pfizer et Moderna sont accessibles aux 75 ans et plus, aux soignants, aux aides à domicile et aux personnes souffrant de pathologies. Celui d'AstraZeneca est pour le moment réservé aux soignants de moins de 65 ans, et sera bientôt ouvert aux 50-64 ans. Problème : l'Astrazeneca n'est pas autorisé pour les 65-74 ans car on ne sait pas encore si il est efficace pour cette tranche d'âge. Jeudi, Olivier Véran a assuré que la vaccination des 65-74 ans débuterait entre "fin mars et mi-avril".

Le plus difficile c'est l'inconnu-Dominique, 67 ans

"Mais ça reste flou, j'ai l'impression que nous sommes les oubliés de la campagne de vaccination" déplore Dominique, 67 ans, bucco-rhodanien habitant à Saint-Savournin. "J'ai fait un infarctus à 55 ans donc je suis traité depuis 15 ans avec deux stents, mais ça ne fait pas parti des comorbidités prioritaires. On peut concevoir que les cancéreux entre autres, sont prioritaires, ce que j'approuve tout à fait, mais on aimerait savoir quand va s'ouvrir ce créneau pour nous... Car le plus difficile c'est l'inconnu".

Il y a quelques jours, ce biologiste à la retraite a donc écrit une lettre au ministre de la santé Olivier Véran, en lui demandant de clarifier la situation. Sa femme Chantal, 67 ans également, n'est pas très optimiste quand elle voit à quelle rythme avance la vaccination en France : "Ma sœur qui a 76 ans n'arrive pas à prendre rendez-vous pour se faire vacciner... Alors quand est-ce que nous, on pourra le faire ? Même quand le créneau sera ouvert, il va manquer des places, ça va être comme maintenant avec les plus de 75 ans : la cohue...."