Coronavirus : les 8 propositions du CHU de Lille et de la CCI pour un reconfinement "éco-compatible"

En attendant l'annonce d'un couvre-feu plus strict ou d'un reconfinement, l'hôpital de Lille et la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France ont élaboré une feuille de route commune. Leur but : freiner l'épidémie de Covid-19 sans arrêter l'économie.

Blouses blanches et cols blancs ont travaillé ensemble afin de proposer un reconfinement "éco-compatible", avant les annonces du gouvernement pour freiner l'épidémie de coronavirus. Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, et Philippe Hourdain, président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, ont élaboré huit propositions pour enrayer la propagation du coronavirus sans accentuer la crise économique.

On a survécu au premier confinement, mais un deuxième confinement serait catastrophique

Voici leur feuille de route :

Maintien de l'accès aux écoles, collèges et lycées, sous réserve d'adapter les protocoles sanitaires en vigueur Enseignement supérieur uniquement à distance Maintien des transports en commun mais avec horaires de travail étalkés et rames suplémentaires Maintien des entreprises ouvertes, extension du télétravail Maintien des commerces avec horaires d'ouverture régulés et des protocoles sanitaires respectés Annulation de toutes les réunions publiques et privées Limitation de l'amplitude horaire de sortie, et pas de sortie de chez soi sans attestation Téléchargement par tous les Français de l'application Tous Anti-Covid

Des propositions envoyées au gouvernement

"Il est important que médecins et monde économique travaillent ensemble pour allier savoir-faire scientifique et savoir-faire des entrepreneurs", note Philippe Hourdain. Ces huit propositions vont être envoyées notamment au ministre de l'Economie et au ministre des PME, au préfet de région et aux préfets départementaux. "Ces mesures se veulent les plus protectrices tant en matière de santé qu'en matière d'économie, les deux marchant ensemble", insiste Philippe Amouyel.

"C'est peut-être un peu tard mais ça peut avoir une influence, il ne faut négliger aucune piste d'agir avec efficacité. On a survécu au premier confinement, mais un deuxième confinement serait catastrophique", souligne Philippe Hourdain.