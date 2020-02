Coronavirus : les adieux des rapatriés de Wuhan à Carry le Rouet

Carry-le-Rouet, France

Les premiers départs des Français de Wuhan en quarantaine au centre de vacances de Carry le Rouet ont commencé ce vendredi matin vers 6h30. Deux premiers couples ont été emmenés par la Croix Rouge vers l’aéroport de Marignane. Quatre bus ont ensuite quitté le site de Vacanciel.

Aprés deux semaines passées à l’isolement, ces Français ont été aperçus sans leur masque de protection sur le visage. « Ils sont soulagés, expliqué Marc Ziltman, responsable de La Croix Rouge à Carry le Rouet. On leur a remis un certificat de non contagiosité. Ils sont comme vous et moi. Très sereins même s’ils ont vécu une expérience inédite avec une solidarité collective ».

La veille de ce départ, une soirée d’adieu a été organisée dans le centre de vacances. Plusieurs ressortissants ont improvisé une chorale avec piano et guitare et ont repris la chanson de Christophe, Aline : « Et j’ai crié, crié ... merci ! » Une façon de remercier le personnel mobilisé autour d’eux depuis deux semaines.