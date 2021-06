Coronavirus : les adolescents sarthois partagés face à la vaccination

Les adolescents de 12 ans et plus peuvent se faire vacciner contre le coronavirus à partir du mardi 15 juin avec le vaccin Pfizer. Il faut remplir certaines conditions, et notamment obtenir l'autorisation des deux parents. Un formulaire d'autorisation parentale a été mis en ligne.

à lire aussi Coronavirus : où et comment faire vacciner les adolescents ?

Au Mans, la question n'enchante pas forcément les adolescents. "Je n'ai pas envie de me faire vacciner, je ne suis pas très confiant au sujet des effets secondaires", explique un jeune. "Je ne vois pas l'intérêt, on a un système immunitaire fort, on n'est pas vraiment à risque", renchérit une autre.

"Pour l'instant, c'est non"

Bien souvent, leurs parents non plus ne sont pas emballés par la vaccination. "Ma fille n'a pas vraiment d'avis, même nous, adulte, on se pose la question", précise Géraldine, la mère d'une adolescente de 13 ans. "Mais pour l'instant, c'est non."

D'autres vont devoir y passer, même si ça ne les enchante pas. "Je vais être obligé de le faire pour partir en vacances", raconte Amine, 15 ans. "Mes parents m'ont dit que c'était mieux que de faire le test par le nez parce que c'était plus rapide."

Pass sanitaire

Le pass sanitaire, requis pour voyager et participer à certains événements, est la principale raison invoquée par les jeunes qui se disent volontaire : "Si ça devient obligatoire pour la culture et tout ça, je finirai par le faire, mais sinon, je préfère attendre."

Pour le gouvernement, la vaccination des 12-17 ans est une étape nécessaire pour parvenir à l'immunité collective.