Coronavirus : les agences de voyages du Mans font face à des clients inquiets

Beaucoup de clients des agences de voyages du Mans reportent leur voyage à l'étranger, à cause du coronavirus.

L'épidémie de coronavirus inquiète les Sarthois. Alors que le virus touche de plus en plus de pays d'Europe, plusieurs agences de voyages du Mans enregistrent une baisse des réservations. Leurs clients préfèrent reporter leur séjour à l'étranger, en attendant de voir comment la situation évolue.

Au moment de réserver son voyage pour l'été prochain, Jean-Marc garde en tête l'épidémie de coronavirus. "On me propose la Sicile, la Sardaigne, vu ce qui se passe en ce moment, c'est non tout de suite, souligne le Manceau. Après j'essaie de trouver des solutions pour pouvoir annuler au dernier moment."

Et Jean-Marc n'est pas le seul à préférer attendre. Sophie, qui travaille dans une agence de voyages au Mans, relance ses clients mais les réponses sont souvent les mêmes : "Ils nous disent qu'ils reportent leur décision parce qu'ils ne sont pas sûrs de partir, les gens sont frileux, angoissés".

Certains clients me disent : "je vais peut-être rester en France !". Même si la France n'est pas épargnée... - Sophie de Carrefour Voyages

Les réservations pour les vacances d'avril sont "quasiment bloquées" reconnaît l'agent de voyage.

30 à 40% de réservations en moins pour l'Asie

Les clients de Sophie boudent surtout les pays d'Asie. "C'est assez flagrant, quelque soit la destination, souligne Sophie. Ou alors ils se projettent parfois sur des voyages mais en 2021 ou fin d'année 2020."

Mais si les séjours en Chine sont bien déconseillés, nous pouvons voyager dans les autres pays asiatiques rappelle l'agent de voyage : "On a des informations des voyagistes qui ont des représentants sur place qui leur disent qu'il n'y a pas de danger imminent, c'est vraiment une psychose qui s'installe et on ne peut pas empêcher les gens d'avoir peur".