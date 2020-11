Coronavirus : les animaux domestiques ou sauvages ne jouent aucun rôle dans l'épidémie selon l'Anses

Selon une étude de l'Anses, les animaux domestiques ou sauvages ne jouent aucun rôle dans la propagation du Covid-19. Toutefois, elle appelle à la vigilance avec certaines espèces comme le vison ou le chat lorsqu'il y a une forte densité d'individus et une promiscuité importante avec l'homme.

Bonne nouvelle pour les propriétaires d'animaux. Selon une nouvelle étude de l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), nos amis les bêtes ne jouent aucun rôle dans la propagation de l'épidémie de coronavirus. Et ce, qu'il s'agisse d'animaux domestiques ou sauvages.

La publication de l'Anses fait suite à l’acquisition et à l’analyse de nouvelles données scientifiques, permettant à l'Agence d'actualiser son expertise publiée en avril 2020 sur la transmission potentielle de la maladie Covid-19 par l’intermédiaire des animaux domestiques.

L’Anses confirme donc qu’à ce jour que "la diffusion du virus est le résultat d'une transmission interhumaine par voie respiratoire." En revanche, "certaines situations particulières, comme une forte concentration d’animaux réceptifs au SARS-CoV-2, appellent toutefois à la vigilance pour ne pas constituer, à l’avenir, un réservoir animal favorable à la propagation du virus."

Une alerte justifiée par le fait qu'au "Danemark et aux Pays-Bas des cas de contaminations humaines [ont eu lieu] à partir de grands élevages de visons." En ce qui concerne les animaux de compagnie, l'Anses rappelle qu'il "est recommandé aux personnes atteintes par la COVID-19 de respecter les gestes barrières afin de limiter les risques d’infection de l’Homme à l’animal, sans pour autant compromettre leur bien-être."

L'Anses a classé les animaux selon deux catégories : ceux qui sont réceptifs au virus, qui peuvent héberger le virus sans forcément déclarer de symptômes, et ceux qui sont sensibles, pouvant exprimer des signes cliniques et/ou des lésions dues au Covid-19.

Parmi ceux qui sont sensibles et réceptifs, on trouve les chats, les visons, les furets, les hamsters ou encore les tigres, lions ou pumas en captivité. L'Anses a également établi que les chiens et les lapins étaient réceptifs mais leur sensibilité restait à démontrer. En revanche, aucune réceptivité ni sensibilité pour les volailles, les bovins ou les porcs.

A part les visons, l'Anses indique qu'il n'y a pour l'instant pas de données scientifiques permettant de montrer une possible transmission du virus de l'animal vers l'homme.