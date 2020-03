Pour faire face à la propagation du coronavirus, le gouvernement a décidé d'interdire les rassemblements de plus de 1 000 personnes. En Savoie et en Haute-Savoie, les annonces d'annulations et de reports de manifestations et de spectacles s'enchaînent ce lundi.

Coronavirus : les annulations et reports de spectacles se multiplient en Savoie et en Haute-Savoie

Les rassemblements de plus de 1 000 personnes sont désormais interdits dans tout le pays. Le gouvernement cherche à freiner la propagation du coronavirus. Aucun décret officiel n'est paru jusqu'à cette heure, mais la mesure couvrirait la période d'ici jusqu'au 15 avril. Sont concernés les manifestations et concerts dans les salles de spectacle de Savoie et de Haute-Savoie, mais également les événements sportifs. Les préfectures et les organisateurs des différents rendez-vous travaillent au cas par cas, d'où une situation qui peut rapidement évoluer.

A Chambéry

Pour le moment, pas d'annonce officielle. Mais les organisateurs ainsi que les représentants de l'Etat s'interrogent sur le maintien de la 22ème édition du Tour du Monde au Manège, les 20 et 21 mars prochains. Idem en ce qui concerne les prochaines réceptions sportives au Phare : "clairement, on se dirige vers des huis-clos pour les prochains matchs" estime Alain Poncet, le président de Chambéry Savoie Mont Blanc Handball. Au Parc des Expos, aucune annulation pour le moment : ce weekend du 14 mars, l'exposition le Monde des Dinosaures est maintenu, la manifestation ne rassemblant pas a priori 1 000 personnes au même moment. Le Salon Habitat et Jardin du 17 au 20 avril, donc hors période de restriction jusqu'à maintenant, est aussi maintenu.

A Albertville

La tournée Irish Celtic a annulé son passage à l'Arcadium d'Annecy mais également à la Halle Olympique d'Albertville le 10 avril. Est d'ores et déjà reporté le concert de Patrick Bruel le mardi 12 mai à la Halle Olympique au mercredi 16 septembre. Les spectateurs seront replacés à la même place qu'initialement, précise l'organisation. Le concert que devait donner Patrick Bruel à Lyon à la Halle Tony Garnier le 13 mai est lui aussi reporté au 18 septembre.

A Annecy

A l'Arcadium, le spectacle de l'humoriste Fary initialement prévu le 11 mars est annulé, et les billets de spectacle remboursables. Annulée également le 20 mars le concert de la tournée Irish Celtic. Le spectacle de Jeanfi Janssens en revanche est maintenu samedi 14 mars. La mairie d'Annecy annonce ce lundi le report des carnavals du mois de mars : les carnavals de Meythet et Seynod étaient initialement prévus le samedi 14 mars, ceux d‘Annecy, Annecy-le-Vieux et Cran-Gevrier le samedi 21 mars et celui de Pringy le samedi 28 mars. Tous seront reportés à une date ultérieure, avant l'été.

Au Grand-Bornand

L'édition 2020 de la course de ski caritative "Glisse en coeur" du 20 au 22 mars est annulée. Les artistes Laurent Voulzy et Yannick Noah devaient y participer.

La Fédération Française de Ski annule ses manifestations

La Fédération Française de Ski a communiqué ce lundi sa décision d'annuler le Championnat de France des Clubs en ski de fond qui devait avoir lieu le 14 mars 2020 au Plateau des Glières, ainsi que le Marathon des Glières le 15 mars. Toujours en Haute-Savoie, le Championnat de France Nordique de ski de fond & biathlon qui devait avoir lieu du 27 au 29 mars 2020 aux Contamines Montjoie est aussi supprimé.