Coronavirus : les autorités se préparent à une montée en puissance de l'épidémie en Lorraine

Les pouvoirs publics annoncent une hausse des cas de coronavirus en Moselle (47) et dans les Vosges (28) lors des dernières 24 heures. L'agence régionale de santé, la préfecture de Meurthe-et-Moselle et le rectorat se préparent à une possible montée en puissance de l'épidémie.

Christophe Lannelongue, directeur de l'agence régionale de santé du Grand Est, Eric Freysselinard, préfet de Meurthe-et-Moselle et Jean-Marc Huart, recteur de l'académie Nancy-Metz

Les services de l'Etat se mobilisent face à la montée en puissance de l'épidémie de coronavirus en Lorraine. Dans la région Grand Est, le nombre de cas est passé de 310 à 464 entre lundi et mardi. Une hausse que l'on connaît principalement en Alsace. En Lorraine, la situation est pour l'instant plus maîtrisée même si le nombre de cas progresse en Moselle et dans les Vosges. En Moselle, l'ARS annonce un passage de 22 cas à 47 cas. Dans les Vosges, ce sont 28 cas avérés de coronavirus ce mardi contre 17 la veille. La Meurthe-et-Moselle reste à 11 cas dont 7 dans le Grand Nancy. La Meuse reste à trois.

Plus de tests seront pratiqués

La situation est encore sous contrôle en Lorraine mais il faut préciser que les capacités de tests des services de santé étaient très limitées à Nancy. 48 tests quotidiens pour le CHRU de Nancy pour aussi traiter les demandes du ressort des hôpitaux de Metz et Reims. Ce n'est plus le cas depuis ce lundi. Le CHRU de Nancy devrait pouvoir passer à 90 tests en fin de semaine, précise Christophe Lannelongue, directeur de l'agence régionale de santé du Grand-Est. Le recours au privé sera aussi utile pour permettre de tester davantage de patients. Christophe Lannelongue reconnaît que le système a été saturé :

"Inconsciemment ou consciemment, les régulateurs du 15 intègrent ces paramètres. On a pu dire à des gens qu'on les testerait plus tard. Mais vous avez des gens pour lesquels ça ne change rien puisqu'ils ne développent rien. Il y a des gens qu'il faut maintenant non seulement tester mais probablement hospitaliser."

Pour autant, les patients qui devaient être pris en charge l'ont été. Les services de santé anticipent une hausse des cas, des réunions se succèdent avec la médecine de ville pour qu'elle puisse prendre le relais, les hôpitaux se préparent à mettre en sommeil si nécessaire leur activité chirurgicale.

Le rectorat se prépare en cas de mise sous cloche des établissements

Du côté du rectorat, on suit de près la situation. En Lorraine, seule une classe d'une école de Woippy a été mise en quarantaine pour deux semaines suite à un cas positif. Le recteur Jean-Marc Huart rencontrera les syndicats et représentants de parents d'élèves ce mercredi pour lever le voile sur le plan de poursuite des activités si les établissements devaient être fermés comme c'est le cas dans le Haut-Rhin :

"La grande ligne, c'est que les élèves puissent garder le contact avec les professeurs. C'est plus facile au lycée même si ça demande au personnel une adaptation très forte, parce que les équipements numériques sont développés. C'est vrai aussi dans les collèges sous des formes différentes. C'est plus compliqué dans les écoles primaires où si la situation se présente nous allons nous assurer que tous les enfants puissent recevoir des ressources pédagogiques".

Sept demandes de chômage partiel en Meurthe-et-Moselle

De son côté, le préfet de Meurthe-et-Moselle Eric Freysselinard rappelle l'importance des mesures-barrières comme le lavage des mains, la diminution des contacts au travail ou dans la rue pour limiter la propagation du virus. Le préfet qui sur le plan économique dit n'avoir reçu que sept demandes de chômage partiel pour l'heure, ce qui ne veut pas dire que peu d'entreprises souffrent de cette crise du coronavirus.