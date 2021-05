Coronavirus : les autotests arrivent dans les collèges et lycées sarthois

Tous les professeurs et les personnels administratifs des collèges et des lycées doivent faire deux autotests par semaine, à partir de ce lundi, jour de la rentrée en présentiel. Le recteur de l'Académie de Nantes, William Marois, est venu en distribuer aux quelques 230 personnels du Lycée professionnel Funay-Hélène Boucher, au Mans.

A partir de lundi 10 mai, le 1200 élèves de l'établissement devront aussi s'y mettre, à raison d'un autotest par semaine. Pour les mineurs, il faudra une autorisation des parents.

Selon le recteur, ces tests sont essentiels. "Ils permettent de détecter la présence du virus chez des gens qui ne manifestent aucun signe, l'idée c'est bien de casser la circulation du virus", détaille William Marois.

Démonstration avant d'essayer

Avant de se lancer dans la mise en place de cette campagne de test qui doit durer jusqu'à l'été, une vingtaine de personnels ont pu bénéficier d'une démonstration. Il faut rentrer l'écouvillon de trois centimètres. "Dites vous que c'est une plume qui va frotter l'intérieur de votre nez", explique une infirmière.

Cet autotest ne présente qu'un seul bâton. Il est donc négatif. © Radio France - Clémentine Sabrié

Le coton-tige est ensuite placé dans une solution qui est versée sur une plaquette avec un réactif. Il faut attendre quelques minutes avant de voir un résultat. Un bâton : c'est négatif. Deux bâtons : le coronavirus a été détecté. "Peut-être que le premier test ne sera pas parfait, mais une fois qu'on l'aura fait plusieurs fois, on sera plus performant et plus efficace", espère Stéphane David, directeur délégué aux formations.

Une phase pédagogique pour les lycéens

Les personnels pourront faire leur test chez eux alors que les lycéens devront obligatoirement le réaliser au sein de l'établissement, sous la supervision d'une des deux infirmières scolaires ou d'un adulte formé. "Ce sera dans une salle dédiée pour que ce soit identifié par les élèves comme le lieu de dépistage et que ce soit plus pratique", souligne Sylvie Landier, infirmière scolaire.

Chaque lycée est libre de mettre en place sa propre organisation pour ces autotests. "Il n'y a pas de consigne particulière, juste de faire une phase pédagogique", précise le recteur William Marois.

Comme prévu par le nouveau protocole sanitaire dans les établissements scolaires, dès le premier cas détecté, une classe sera fermée. En une semaine de cours en présentiel, après les vacances de printemps, 11 classes ont été fermées dans les écoles maternelles et primaires sarthoises.