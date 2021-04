Coronavirus : les autotests seront difficiles à trouver dans certaines pharmacies cette semaine

Dès ce lundi, les autotests pour détecter le Covid-19 devraient être disponibles pour les plus de 15 ans. Annoncés dans un premier temps à la vente dans les grandes surfaces, ils ne seront disponibles qu'en pharmacie. Mais ils risquent d'être compliqués à trouver dans les prochains jours.

Au début du mois, Olivier Véran, le ministre de la Santé, annonçait que les autotests seraient disponibles dans les pharmacies ce lundi 12 avril. Dans les faits, ce lundi, ces tests par prélèvement nasal seront difficiles à trouver dans certaines pharmacies puisques de nombreuses officines n'ont pas encore été livrées.

Certains autotests ne sont pas encore validés par les autorités sanitaires - Caroline Mignot, pharmacienne

C'est le cas de la pharmacie centrale, à Olivet. La pharmacienne Caroline Mignot a passé commande jeudi, elle ne sera pas livrée avant la semaine prochaine. "Il y a un décalage avec ce qui a été annoncé, puisque nous avons été sollicités pour nous procurer des autotests, mais certains tests ne sont pas encore validés par les autorités sanitaires", explique la pharmacienne. "Il n'y a que cinq marques de tests validées pour le moment."

Caroline Mignot a alors attendu avant de passer commande, pour s'assurer que les tests qu'elle vendrait étaient bien validés. "Jeudi, j'ai été sollicité par un laboratoire qui vend des tests validés, mais je ne les recevrai qu'autour du 19 avril, au plus tôt."

Même chose à Orléans, dans une pharmacie du centre-ville. La pharmacienne ne recevra pas ses stocks cette semaine. "Honnêtement, j'ai à peine eu le temps de me pencher sur la question, il y a déjà du retard sur la vaccination en pharmacie, alors les autotests..."

Moins de dix euros le test

Ces autotests, vendus uniquement en pharmacie, sont recommandés aux personnes asymptomatiques de plus de 15 ans. Ils se font par prélèvement nasal mais sont moins profonds qu'un test RT-PCR ou antigénique actuel, et donc moins désagréables. Pour le moment, leur prix n'est pas fixé. "Ils se vendront à moins de dix euros l'unité", précise Caroline Mignot qui proposera une vente à l'unité et par boites de cinq.

"A priori, il n'est pour le moment pas question de remboursement par la CPAM", ajoute la pharmacienne.