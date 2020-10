Coronavirus : les bars et les restaurants vont fermer plus tôt en Vaucluse dès samedi

Le préfet de Vaucluse met une nouvelle fois en garde contre la dégradation de la situation sanitaire. Le département dépasse le seuil d'alerte renforcé avec plus de 175 cas pour 100 000 habitants. La moyenne française est de 193 cas pour 100 000. "La situation est préoccupante "pour Bertrand Gaume, "il nous faut réagir". Dès le début des vacances de la Toussaint, à partir de ce samedi 17 octobre, les bars devront fermer à 22 h et les restaurants à 23 h . Le préfet rappelle que "le virus circule dès qu'on enlève son masque et qu'on se relâche notamment dans les moments festifs et conviviaux."

Les groupes de plus de six personnes ne sont plus autorisés

Les rassemblements de plus de six personnes sont interdits à l'exception des marchés, manifestations sportives ou cérémonies funéraires. Les théâtres , les cinémas et les salles de spectacles restent ouvertes mais avec un siège sur deux ou par groupe de six. La faculté d'Avignon réduit aussi de moitié ses places dans les amphis et salles d'enseignement. Les cours se feront en partie à distance. Le préfet veut aussi restreindre les jauges dans les gymnases et clubs de sport ou il y a eu récemment plusieurs clusters.

Pas de couvre feu pour le moment en Vaucluse

Sur la situation de Pertuis qui se trouve administrativement dans l'agglomération d'Aix-Marseille, le préfet de Vaucluse assure que la commune ne devra pas respecter de couvre feu comme dans les Bouches-du-Rhône. Pertuis reste régie par les mesures sanitaires départementales. Bertand Gaume prévient que "nous pourrions en Vaucluse connaitre très rapidement un couvre feu. Le département pourrait basculer en alerte maximale dans les prochains jours si la courbe ne se stabilise pas. Nous avons les moyens de casser cette dynamique en respectant rigoureusement les gestes barrières . Ça s'accélère à nouveau car nous baissons notre vigilance . Je ne voudrais pas dans 15 jours passer en couvre feu ."

L'UMIH s'inquiète des vacances de la Toussaint

L'UMIH 84 est soulagée d'échapper au couvre feu. L'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie reconnait qu'elle a de la chance de pouvoir continuer à travailler même si les établissements ferment plus tôt. Son président Patrice Mounier craint maintenant les vacances de la Toussaint. "On ferme les grandes villes, on risque de recevoir leurs vacanciers chez nous, dans nos communes touristiques, ces personnes arrivent de zones plus contaminées. On va renforcer les mesures sanitaires dans les bars et restaurants , pas plus de six à table et on met en place les cahiers de suivis des clients avec leurs coordonnées."