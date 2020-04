Coronavirus : les bonnes pratiques aux supermarchés

Autorités médicales et associations de consommateurs multiplient les consignes sur les bonnes façons de faire les courses en supermarchés face à la menace du coronavirus.

C’est une question qui préoccupe beaucoup de consommateurs : comment réduire les risques de contamination dans les supermarchés ? Ce sont les endroits sont les plus fréquentés depuis deux semaines et , dans ces lieux qui fonctionnent en libre-service, les produits pris dans les rayons peuvent avoir été touchées par plusieurs mains. Impossible de s’assurer que le redouté Covid-19 n’est pas dessus. Mais quelques conseils du ministère de la Santé et de l’association 60 millions de consommateurs peuvent permettre d’atténuer les risques.

Comment s’équiper ?

Les gants ne sont pas indispensables. Ils peuvent être contaminés en touchant des produits, des bacs de congélateur, des caddies ou -lors du paiement- pièces, billets et carte bleu. Le risque est de disséminer le virus dans son environnement. Autre écueil : comment retirer des gants... sans les toucher ? Ce qui revient finalement au même. Mains couvertes ou mains nues la consigne est la même : ne pas se toucher le visage avant le lavage des mains.

Face à la pénurie de masques certains optent pour l’écharpe ou le foulard. Souvent inutile parce que le virus peut passer à travers les mailles des tissus.

Il est conseiller d'utiliser ses propres sacs pour éviter de saisir les caddies et paniers des supermarchés, même si les enseignes font de leur mieux pour les désinfecter régulièrement.

Comment ‘nettoyer’ les produits achetés ?

De retour à votre domicile, il faut autant que possible jeter les premières couches d’emballages, celles qui ont potentiellement été touchées par d’autres clients. Quand ce n’est pas simple (boîtes de conserves, paquet de riz, de lentilles ou de pâtes….) il est possible de les laisser pendant 3 jours dans un placard. Ce délai de 72 heures correspond, selon des chercheurs américains, au délai de survie du nouveau coronavirus sur du plastique ou de l’acier inoxydable.

Pour les fruits et les légumes : un lavage soigneux en les passant sous l’eau. Pour une garantie accrue avec un filet de vinaigre blanc. Des messages souvent répétés par haut-parleurs dans les supermarchés. Et le conseil primordial reste de bien se laver les mains après avoir manipulé des produits achetés en supermarché.

D’après les spécialistes la congélation est inutile parce que le virus résiste au froid. Mais il n’aime pas le chaud : il ne survit pas à une cuisson de 4 minutes à 63 degrés.

Quel comportement ?

La "distance de sécurité" d'un mètre est devenu un réflexe pour les clients. Dans les files d'attentes en extérieurs (lorsque l'entrée est filtrée pour respecter la jauge de cent personnes dans un même lieu couvert) attention aux éventuelles gouttelettes contaminées qui peuvent être transportées par le vent.

Très souvent il est demandé d'attendre le paiement du client précédent avant de poser ses achats sur les tapis en caisses. Il faut autant que possible éviter les heures de fortes affluences, même si elles deviennent plus difficile à décoder en cette période de confinement des Français.