Coronavirus : les bons conseils d'un coach sportif clermontois pendant le confinement

Pendant la période de confinement, il est important de continuer à pratiquer une activité physique chaque jour. C'est possible en extérieur, dans les limites imposées par les autorités. Mais c'est surtout possible chez vous. "Il faut s'entretenir" acquiesce Willy Trussardi. Sur les réseaux sociaux, ce clermontois partage des programmes qui permettent de conserver la forme à plus de 338 000 followers.

Avec des briques de lait et des bouteilles d'eau

"Ce sont des choses simples" explique ce coach sportif. "Des petits parcours training avec des choses qu'on a à la maison, je fais par exemple un parcours épaules avec des briques de lait et des bouteilles d'eau". _bigwill_, c'est son pseudo sur Instagram, rappelle les bienfaits du sport. "Celà permet d’entretenir et d'améliorer notre systême immunitaire, et c'est bien utile en ce moment".

Ingénieur en nutrition, Willy Trussardi donne également quelques astuces pour s'alimenter. "On va être plus sédentaires, avec le télétravail notamment, il faut donc adapter les apports caloriques, et ne pas s'affaler sur le canapé en mangeant des saloperies, car on va vite se sentir mal, alors que c'est déjà psychologiquement difficile". Chaque jour, le Clermontois _bigwill_invitent les internautes à partager ses trucs et astuces sur les réseaux sociaux, Instagram et Youtube.