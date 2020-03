Coronavirus : les gestes simples à adopter pour se protéger et limiter les risques de contamination

Alors que le coronavirus a fait plus de 3.000 morts à travers le monde et que l’épidémie progresse notamment en France, quels sont les gestes à adopter pour se protéger et limiter les risques de contamination ?

Que faut-il faire pour limiter les risques de contamination du coronavirus ? Le ministère de la Santé multiplie les messages de prévention - empreints de bon sens - pour rappeler les bons gestes à adopter en France et ailleurs face à l'épidémie qui a fait plus de 3.000 morts aux quatre coins du monde.

La France est placée en stade 2 de l'épidémie, sur une échelle de 3.

Les quatre gestes à adopter

Se laver régulièrement les mains (avec du savon et/ou solution hydro-alcoolique) Tousser dans son coude Utiliser un mouchoir à usage unique Malade : porter un masque jetable

Ce sont les conseils délivrés, dans un clip, le ministère des Solidarités et de la Santé, pour se protéger et protéger les autres face au coronavirus.

Si vous avez des questions, le gouvernement a mis un numéro vert en place : 0 800 130 000 (appel gratuit).

► Toutes les infos sur le site du ministère de la Santé ici

Les conseils de bon sens

Éviter les contacts physiques ;

Ne plus se faire la bise ni se serrer la main pour se saluer (préférer se "checker" avec les coudes ou les pieds) ;

Maintenir une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes qui toussent ou qui éternuent ;

Jeter les mouchoirs à usage unique dans une poubelle fermée ;

Ne pas prêter les objets de la vie quotidienne (brosse à dents, couverts, téléphone...) ;

Nettoyer les objets et appareils que vous touchez.

Appeler le 15 en cas d'apparition des symptômes

En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires) dans les 14 jours suivant le retour d’une zone où circule le virus, le gouvernement recommande de :

Contacter le Samu Centre 15 en faisant état de vos symptômes et de votre séjour récent ;

Éviter tout contact avec votre entourage et conservez votre masque ;

Ne pas se rendre chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination.

Un masque uniquement si vous avez des symptômes

Concernant le port du masque chirurgical, celui-ci "n’est pas nécessaire si vous avez séjourné en Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), à Singapour, en Corée du Sud, en Iran ou dans les régions d’Emilie-Romagne, de Lombardie et de Vénétie en Italie, si vous ne manifestez aucun symptôme."

Et de préciser : "Le port du masque par la population si vous n’êtes pas malade ou si vous n’avez pas voyagé dans une zone touchée par le virus afin d’éviter d’attraper le Coronavirus COVID-19 n’est pas recommandé et son efficacité n’est pas démontrée."

Les recommandations si vous voyagez dans les zones à risques

Dans le contexte actuel, les voyages en Chine sont fortement déconseillés par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, sauf raison impérative. Il est également conseillé de reporter tous les déplacements non essentiels dans les régions de Lombardie et de Vénétie en Italie, en Corée du Sud, en Iran et à Singapour.

Si vous devez impérativement vous y rendre, vous devez, voici la liste des recommandations du gouvernement :