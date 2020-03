Coronavirus : les bons gestes pour trier vos déchets dans le Grand Besançon

Ils sont très régulièrement rappelés à la radio, à la télé : les fameux gestes barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus. Mais il y en a d'autres également, peut-être moins fréquents mais tout aussi importants. Comme ceux concernant les déchets de soins, qui ne doivent en aucun cas être jetés dans le bac jaune. C'est ce que rappelle Alexandre Piton, le directeur industriel du SYBERT chargé du traitement des déchets du Grand Besançon. Il était notre invité ce jeudi matin.

Les mouchoirs et masques sont à jeter en sacs fermés dans le bac gris

Dans les bacs jaunes, les agents du SYBERT retrouvent régulièrement toutes sortes de déchets qui n'ont rien à y faire comme les mouchoirs usagés par exemple. "Heureusement il n'y en a pas trop pour le moment, mais en ces moments de crise sanitaire on préfère anticiper et rappeler les consignes de tri : _mouchoirs, masques et textile sanitaire de type essuie-tout doivent être jetés dans le bac gris_, dans des sacs fermés", insiste Alexandre Piton.

Les déchets à risque infectieux doivent être retournés en pharmacie

"Par ailleurs tous les _déchets de soin à risque infectieux_, que l'on appelle DASRI, comme les seringues et les aiguilles, ne sont pas à placer dans le bac jaune, mais à ramener en pharmacie" précise également le directeur industriel du SYBERT.

Les pharmacies fournissent justement aux usagers des petites boîtes jaunes pour qu'ils puissent y retourner ces déchets à risques infectieux.